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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد ملحمة الأرجنتين.. كريم حافظ: فخور إني مثلت مصر في أكبر حدث كروي بالعالم

كريم حافظ
كريم حافظ
محمد بدران

وجَّه كريم حافظ، لاعب منتخب مصر رسالة مؤثرة؛ عقب خروج الفراعنة من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا فخره بتحقيق حلم المشاركة في المونديال بعد سنوات من الانتظار، رغم الخسارة أمام الأرجنتين في دور الـ16.

وكتب كريم حافظ عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام": "في 2018، ربنا ما أرادش إني أكون موجود مع منتخب مصر في كأس العالم. مريت بظروف صعبة وكسرة أثرت على مسيرتي الاحترافية، لكن عمري ما فقدت الأمل. فضلت أحلم باللحظة دي طول حياتي، وكنت مؤمن إن ربنا عادل، وإنه عمره ما بيضيع تعب ولا مجهود حد".

وأضاف: "بعد 8 سنين، فيشاء القدر، وأرجع ألبس تيشيرت منتخب مصر في كأس العالم، وأكون موجود في أكبر حدث كروي في العالم، وأكتب صفحة من تاريخي وسط رجال وأبطال تشرفت باللعب معهم".

وتابع لاعب الفراعنة: "كان نفسنا نفرّح أعظم شعب في الدنيا، الشعب المصري، اللي كان دايمًا واقف في ضهرنا وبيساندنا بكل حب. بذلنا كل اللي عندنا، لكن دي في النهاية كرة القدم، فيها المكسب وفيها الخسارة".

ووجه كريم حافظ الشكر لزملائه والجهاز الفني بقيادة حسام حسن والاتحاد المصري لكرة القدم، قائلًا: "حابب أشكر كل زملائي اللاعبين على كل لحظة جميلة عشناها سوا، وأشكر الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن، والشكر أيضًا للاتحاد المصري لكرة القدم على الثقة والدعم".

واختتم رسالته قائلًا: "شكرًا لكل مصري آمن بينا، ودعمنا، وكان سببًا في إننا نقاتل لآخر لحظة. فخور بيكي يا بلدي، وفخور إني مثلت اسم مصر في كأس العالم.. الحمد لله على كل شيء".

وودع منتخب مصر منافسات كأس العالم 2026 عقب الخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية ضمن منافسات دور الـ16، في مواجهة شهدت جدلًا تحكيميًا واسعًا بسبب قرارات الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير وتقنية الفيديو.

وأثارت القرارات التحكيمية خلال اللقاء حالة كبيرة من الجدل؛ بعدما اعتبر عدد من خبراء التحكيم وأساطير كرة القدم أن بعض القرارات أثرت على مسار المباراة، لتتحول المواجهة من مجرد خسارة كروية إلى واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة للنقاش، وسط إشادة عالمية بما قدمه منتخب مصر من أداء وروح قتالية أمام بطل العالم.

كريم حافظ منتخب مصر كأس العالم الأرجنتين

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