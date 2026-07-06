كريم حافظ : أي لاعب يتمنى المشاركة أمام الأرجنتين

أكد كريم حافظ، لاعب منتخب مصر، أنه جاهز تمامًا للمشاركة مع المنتخب في مباراة غد أمام الأرجنتين في دور الـ16 ببطولة كأس العالم 2026.



وقال حافظ، في تصريحات صحفية على هامش مران المنتخب اليوم قبل مواجهة الأرجنتين غدًا، إن أي لاعب يتمنى ويحلم بالمشاركة في مثل هذه المواجهات الكبيرة لأنها تمثل تاريخًا لكل لاعب.



وأضاف أن الجهاز الفني أغلق ملف الاحتفال بالفوز على أستراليا سريعًا، وبدأ المنتخب التركيز في مواجهة منتخب الأرجنتين حامل اللقب، وشاهدنا أكثر من مباراة للمنافس وهدفنا هو الفوز والتأهل لدور الثمانية من البطولة.

وتنطلق مباراة منتخب مصر والأرجنتين مساء غد الثلاثاء، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للبطولة .

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم؛ عقب الفوز على منتخب أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 فى المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على استاد دالاس بولاية تكساس.