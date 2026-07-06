أحمد حسن يكشف عن خطة بيراميدز في الموسم المقبل

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر عن خطة بيراميدز خلال الموسم المقبل و ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :مصدر.. بيراميدز يرفض التفريط في أي من القوام الأساسي للفريق خلال الموسم المقبل.

وكشف يورشيتش المدير الفني السابق لنادي بيراميدز عن سبب اتخاذه قرار الرحيل رغم الانجازات التي حققها مع الفريق في الموسم الأخيرة.

وقال يورشيتش خلال تصريحاته : كان ذلك قراري وخدت الكثير من الخبرات بذلت جهدي لتحقيق الانتصارات ولكن يجب إعطاء الفرصة لمدربين أخرين لضخ دماء جديدة.

وأضاف : لم اتلقى عروضا من الأهلي أو الزمالك أو أي نادي مصري وأنا أستمر في حياتي المهنية وسأجد العرض المناسب لكن حاليا أنا في مرحلة إعادة التأهيل.

وأكمل: الزمالك نادي عريق وبشكل عادي إنهم يستغلون أي فرصة ليكونوا أبطالا وبيراميدز كان يصارع على اللقب لكن لم يكن بمثل تلك القوة ويستحقوا تحقيق اللقب.

وعن إمكانية تدريب الزمالك مستقبلًا، قال : لم يصلني أي عرض ولا استطيع التحدث عن الأمر في الوقت الحالي ومن الصعب التحدث عما ممكن أن يحدث في المستقبل وحينما تأتي تلك اللحظة يمكننا الحديث