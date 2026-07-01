محمود شوقي: بيراميدز حاول ضم أكرم توفيق.. واللاعب أكد اتفاقه مع الأهلي

كشف الإعلامي محمود شوقي عن كواليس جديدة تتعلق بمستقبل أكرم توفيق، لاعب الشمال القطري، مؤكدًا أن أحد مسئولي نادي بيراميدز تواصل مع اللاعب بعد اعتقاده تعثر مفاوضاته مع النادي الأهلي.

وقال محمود شوقي، عبر قناته على “يوتيوب”، إن مسئولًا في بيراميدز طلب من أكرم توفيق التوقيع للنادي، بعدما ظن أن مفاوضات انتقاله إلى الأهلي قد فشلت.

وأضاف أن أكرم توفيق أوضح للمسئول أن سبب تأخر إتمام الصفقة يعود إلى عدم تسوية مستحقاته المالية مع نادي الشمال القطري، مؤكدًا أن هذه الأزمة في طريقها للحل.

وأشار شوقي إلى أن اللاعب شدد خلال الاتصال على أن اتفاقه مع النادي الأهلي قد تم بالفعل، وذلك عن طريق مدير الكرة السابق سيد عبد الحفيظ، مؤكدًا تمسكه بإتمام انتقاله إلى القلعة الحمراء.



