مهاجم فلسطيني هداف .. فرج عامر يفجّر مفاجأة لجمهور الأهلي

كشف المهندس فرج عامر، عن صفقة محتملة للنادي الأهلي خلال الموسم المقبل، لمهاجم فلسطيني.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك: "كارديف سيتي النادي الانجليزي يتفاوض مع الأهلي علي بيع يوسف ساليتش لاعب فلسطيني مهاجم هداف".

من جانب آخر وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية: "إدارة نادي الحزم السعودي بدأت التفاوض مع اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان، المحترف في صفوف الأهلي المصري".

وأضافت الصحيفة: "مفاوضات نادي الحزم لضم لاعب الأهلي محمد علي بن رمضان جاءت بتوصية فنية مباشرة من المدير الفني المدرب التونسي جلال القادري".

وحاول بن رمضان، العودة لنادي الترجي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورفض نادي الترجي التونسي فكرة ضم اللاعب بسبب راتبه الضخم قبل أن يصل عرض من نادي الحزم السعودي.