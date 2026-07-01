موعد ديربي مدريد في الدوري الإسباني 2026/2027 بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن جدول مباريات بطولة الدوري الإسباني لموسم 2026/2027، والذي كشف عن مواعيد المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة.

ويبدأ ريال مدريد الموسم الجديد بقيادة المدرب جوزيه مورينيو، الذي تولى المهمة خلفًا لألفارو أربيلوا، بينما يواصل دييجو سيميوني قيادة أتلتيكو مدريد، في استمرارية فنية داخل صفوف الفريقين.

وكان أتلتيكو مدريد قد حقق تفوقًا لافتًا في الموسم الماضي بعدما فاز على ريال مدريد بنتيجة 5-2، قبل أن يرد الفريق الملكي في مواجهة الدور الثاني بانتصار مثير بنتيجة 3-2.

وفي الموسم الجديد، يلتقي الفريقان لأول مرة في الجولة السابعة من الدوري الإسباني على ملعب “ميتروبوليتانو”، على أن تُقام مباراة الدور الثاني في الجولة الثلاثين على ملعب “سانتياجو برنابيو”.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة السابعة يوم 20 سبتمبر 2026، فيما تُقام الجولة الثلاثون بداية من 4 أبريل 2027.

ويترقب عشاق الكرة الإسبانية مواجهتي الديربي باعتبارهما من أبرز قمم الليجا في الموسم الجديد.