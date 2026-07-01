قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقارير: أندية الدوري الإماراتي تتنافس على ضم حسام عبد المجيد
النيابة العامة تكشف: تسليم أكثر من 100 ألف مركبة لمالكيها.. واسترداد أصول بـ4.5 مليار جنيه
النيابة العامة: ارتفاع عائدات بيع المركبات المُصادرة بالمزادات إلى نحو 2.5 مليار جنيه
مباحثات «أمريكية - قطرية» حول إيران .. وتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان
«مبابي» يفك شفرة السويد ويمنح فرنسا التقدّم في الشوط الأول | صور
وفاة رئيس مباحث مديرية أمن دمياط إثر أزمة قلبية مُفاجئة أثناء أداء عمله
هشام العسكري يكشف أسباب موجات الحر في عدد من الدول الأوروبية | فيديو
المرافعة في محاكمة 50 متهما بخلية الهيكل الإداري بمدينة نصر.. الأحد
إيران تفجّر مفاجأة بشأن مضيق هرمز : المرور المجاني للسفن لن يستمر سوى 60 يومًا
متحدث الكهرباء يكشف حقيقة زيادة الأسعار واستعدادات صيف 2026 | فيديو
منتخب مصر للشباب مواليد 2007 يستدعي 3 لاعبين من نادي الإسماعيلي
وفاة والدة طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد ديربي مدريد في الدوري الإسباني 2026/2027 بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

اتليتكو مدريد وريال مدريد
اتليتكو مدريد وريال مدريد
حمزة شعيب

 

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن جدول مباريات بطولة الدوري الإسباني لموسم 2026/2027، والذي كشف عن مواعيد المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة.

ويبدأ ريال مدريد الموسم الجديد بقيادة المدرب جوزيه مورينيو، الذي تولى المهمة خلفًا لألفارو أربيلوا، بينما يواصل دييجو سيميوني قيادة أتلتيكو مدريد، في استمرارية فنية داخل صفوف الفريقين.

وكان أتلتيكو مدريد قد حقق تفوقًا لافتًا في الموسم الماضي بعدما فاز على ريال مدريد بنتيجة 5-2، قبل أن يرد الفريق الملكي في مواجهة الدور الثاني بانتصار مثير بنتيجة 3-2.

وفي الموسم الجديد، يلتقي الفريقان لأول مرة في الجولة السابعة من الدوري الإسباني على ملعب “ميتروبوليتانو”، على أن تُقام مباراة الدور الثاني في الجولة الثلاثين على ملعب “سانتياجو برنابيو”.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة السابعة يوم 20 سبتمبر 2026، فيما تُقام الجولة الثلاثون بداية من 4 أبريل 2027.

ويترقب عشاق الكرة الإسبانية مواجهتي الديربي باعتبارهما من أبرز قمم الليجا في الموسم الجديد.

ديربي مدريد أتلتيكو مدريد ريال مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بلاغ اختطاف طائرة ركاب.. حالة استنفار في سلاح الجو الإسرائيلي وأزمة خطيرة بسبب رحلة وارسو

مشغولات ذهبية

الدولار يضغط على الذهب .. سعر عيار 21 الآن في مصر

الجزائر

فيفا حسم الجدل.. هل يتم إقصاء الجزائر والنمسا من كأس العالم 2026؟

خبز التموين

سعر رغيف الخبز أول يوليو 2026 رسميا .. التموين تحسم الجدل

اعراض السرطان في الجسم

أعراض السرطان في الجسم .. 10 علامات تنذرك بالمرض الخبيث

شادي زلطة

تأكيداً لصدى البلد.. التعليم تنفي إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق

الدواجن

هتشتريها بكام بكره؟.. انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق

العدادات الكودية

بشرى سارة: أنباء عن قرب حل مشكلة العدادات الكودية

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية يهنئ المستشار عبدالناصر أبو العزم بتوليه رئاسة هيئة قضايا الدولة

جامعة الأزهر

جامعة الأزهر: قبول استقالة الدكتورة إيمان عبد الستار بناء على رغبتها وإصرارها

الصلاة

هل ترك دعاء القنوت في الفجر يبطل الصلاة؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

هاندا أرتشيل تتألق بفستان أبيض ساحر ومجوهرات فاخرة.. إطلالة راقية تخطف الأنظار

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

مع انتشار حبوب اللقاح.. طرق للتخلص من حساسية الأنف فورًا

لماذا تزداد أعراض حساسية الأنف؟
لماذا تزداد أعراض حساسية الأنف؟
لماذا تزداد أعراض حساسية الأنف؟

دراسة صادمة.. أسباب محتملة لارتفاع إصابات السرطان بين الشباب

الشيخوخة البيولوجية تتسارع لدى الأجيال الحديثة
الشيخوخة البيولوجية تتسارع لدى الأجيال الحديثة
الشيخوخة البيولوجية تتسارع لدى الأجيال الحديثة

صور جديدة من كواليس فيلم ابن مين فيهم؟ .. قبل انطلاقه في دور العرض 9 يوليو

ابن مين فيهم
ابن مين فيهم
ابن مين فيهم

فيديو

أبو

“تعالى وانا اقولك” .. "أبو" يغني للاعبي المنتخب

الشهيد عميد أح أحمد الجعفري

أسد جبل الحلال| قصة استشهاد العميد أحمد الجعفري.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد