برشلونة يُعلن جدول مبارياته في بطولة الدوري الإسباني 2026 /2027 بالكامل

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن جدول مباريات نادي برشلونة في بطولة الدوري الإسباني لموسم 2026/27، في الموسم الذي يسعى خلاله الفريق الكتالوني لمواصلة الدفاع عن لقبه تحت قيادة المدرب هانز فليك.

ويخوض برشلونة موسمه الجديد بعد تتويجه بلقب الليجا في الموسم الماضي للمرة الثانية على التوالي، وسط منافسة قوية متوقعة مع ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

وفيما يلي جدول مباريات برشلونة كاملًا في الدوري الإسباني 2026/27:

الدور الأول

الجولة 1: برشلونة × أتلتيك بلباو

الجولة 2: إلتشي × برشلونة

الجولة 3: برشلونة × رايو فاليكانو

الجولة 4: فالنسيا × برشلونة

الجولة 5: ليفانتي × برشلونة

الجولة 6: برشلونة × راسينج سانتاندير

الجولة 7: إشبيلية × برشلونة

الجولة 8: برشلونة × خيتافي

الجولة 9: ريال بيتيس × برشلونة

الجولة 10: برشلونة × ريال مدريد

الجولة 11: برشلونة × ألافيس

الجولة 12: أتلتيكو مدريد × برشلونة

الجولة 13: برشلونة × فياريال

الجولة 14: ديبورتيفو لاكورونيا × برشلونة

الجولة 15: برشلونة × سيلتا فيجو

الجولة 16: مالقا × برشلونة

الجولة 17: برشلونة × ريال سوسيداد

الجولة 18: إسبانيول × برشلونة

الجولة 19: أوساسونا × برشلونة

الدور الثاني

الجولة 20: برشلونة × إلتشي

الجولة 21: ألافيس × برشلونة

الجولة 22: برشلونة × فالنسيا

الجولة 23: برشلونة × أتلتيكو مدريد

الجولة 24: فياريال × برشلونة

الجولة 25: برشلونة × ليفانتي

الجولة 26: أتلتيك بلباو × برشلونة

الجولة 27: برشلونة × ريال بيتيس

الجولة 28: برشلونة × ديبورتيفو لاكورونيا

الجولة 29: رايو فاليكانو × برشلونة

الجولة 30: برشلونة × إشبيلية

الجولة 31: راسينج سانتاندير × برشلونة

الجولة 32: برشلونة × إسبانيول

الجولة 33: سيلتا فيجو × برشلونة

الجولة 34: برشلونة × أوساسونا

الجولة 35: ريال بيتيس × برشلونة

الجولة 36: ريال سوسيداد × برشلونة

الجولة 37: برشلونة × مالقا

الجولة 38: خيتافي × برشلونة

ويختتم برشلونة مشواره في المسابقة بمواجهة خيتافي خارج ملعبه في الجولة الأخيرة، في سباق قوي على لقب الدوري الإسباني حتى الأمتار الأخيرة من الموسم.