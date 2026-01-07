«يامال»: لست محبوبًا مثل «بيدري».. وأشبه «رونالدو» وأمزح مع «كوكوريلا» بشأن ريال مدريد

علّق لامين يامال، لاعب منتخب إسبانيا، على الضغوط الجماهيرية التي يتعرّض لها، كما تحدث عن أسلوبه داخل الملعب، ومقارنته بعدد من نجوم كرة القدم، بالإضافة إلى مزاحه مع زميله مارك كوكوريلا بشأن ريال مدريد.

وقال “يامال” في تصريحات لإذاعة “كوبي” الإسبانية إنه يتفهم توقعات الجماهير، موضحًا: “أدرك أن الجماهير تبحث دائمًا عن اللاعب القادر على إحداث الفارق وإثارة الحماس، وأنا أرى نفسي لاعب جناح وصانع ألعاب قادر على تغيير المباريات، وهذا يمنحني السعادة”.

وأضاف: “الضغط يصبح مشكلة فقط عندما لا تتمكن من أداء دورك، لكنني واثق من قدرتي على تنفيذ المطلوب مني داخل الملعب”.

وتحدث نجم برشلونة الشاب عن المقارنات مع زميله بيدري، قائلاً: “بيدري يذكرني بإنييستا، لاعب يحبه الجميع ويحترمونه، أما أنا فمختلف، لا أعتقد أنني سأحظى بنفس الحب الجماهيري دائمًا، فهناك من يحبني وآخرون لا، وهذا جزء طبيعي من كرة القدم”.

وتابع: “حتى كريستيانو رونالدو وميسي ونيمار ومبابي وفينيسيوس تعرضوا للاستهجان، وهذا أمر طبيعي في كرة القدم، ولا أرى فيه مشكلة”.

كما استرجع يامال جانبًا من حياته الشخصية، قائلاً: “كنت دائمًا أقول لجدتي إنني أتمنى أن تراني يومًا على اللوحات الإعلانية، والآن تغيرت حياتي بشكل كبير”.

وعن الجانب المالي، أوضح أنه يفضل عدم الحديث كثيرًا عن تفاصيل الضرائب، مشيرًا إلى أنه يعمل مع محاميه بشكل مستمر لضمان الالتزام الكامل بالإجراءات.

وفي جانب طريف من تصريحاته، مازح يامال زميله مارك كوكوريلا بشأن إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد، قائلاً: “قلت له إنه سيكون أساسيًا في اليوم الأول فقط، وبعدها سألتهمه داخل الملعب”.