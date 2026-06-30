حامد عبد الله يقترب من ريد ستار الصربي في صفقة تصل إلى 2 مليون دولار

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن تلقي حامد عبد الله، لاعب نادي إنبي، عرضًا من نادي ريد ستار الصربي، خلال فترة الانتقالات الحالية، في إطار تحركات النادي الأوروبي لتدعيم صفوفه.

وأوضح أن العرض المطروح يتضمن صيغة إعارة بنية البيع، مقابل نحو 300 ألف دولار، مع بند شراء نهائي تصل قيمته إلى ما يقارب 1.5 مليون دولار، ليبلغ إجمالي قيمة الصفقة المحتملة قرابة 2 مليون دولار.

وأشار إلى أن اللافت في الصفقة أن اللاعب كان قد انضم إلى إنبي مقابل 250 ألف جنيه فقط، ما يعكس تطورًا كبيرًا في قيمته السوقية خلال فترة قصيرة، في حال إتمام انتقاله إلى الدوري الصربي.