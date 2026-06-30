صفقة الأهلي الجديدة في طريقها إلى مغادرة النادي.. ما القصة؟

يبدو أن صفقة الأهلي الجديدة في طريقها لمغادرة النادي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي بعد مزاد مشتعل بين نادي الحزم السعودي والشمال القطري، لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفقًا لتقارير سعودية.

جدير بالذكر أن نادي الحزم أنهي الموسم الماضي في الدوري السعودي محتلًا المركز التاسع بترتيب المسابقة، حيث حصد 42 نقطة، من 11 فوزًا و9 تعادلات وتلقى 14 هزيمة.

هل ينتقل بن رمضان إلى السعودية؟

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية: "إدارة نادي الحزم السعودي بدأت التفاوض مع اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان، المحترف في صفوف الأهلي المصري".

وأضافت الصحيفة: "مفاوضات نادي الحزم لضم لاعب الأهلي محمد علي بن رمضان جاءت بتوصية فنية مباشرة من المدير الفني المدرب التونسي جلال القادري".

وحاول بن رمضان، العودة لنادي الترجي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورفض نادي الترجي التونسي فكرة ضم اللاعب بسبب راتبه الضخم قبل أن يصل عرض من نادي الحزم السعودي.

هل يحسم الشمال القطري الصفقة؟

في سياق متصل، كشف الإعلامي أمير هشام عن اقتراب لاعب محمد علي بن رمضان من الانتقال إلى صفوف نادي الشمال القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب هشام عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: "خاص.. محمد علي بن رمضان يقترب من الشمال القطري مقابل 1.8 مليون دولار"، مؤكداً أن المفاوضات بين إدارة النادي القطري واللاعب وصلت إلى مراحل متقدمة.

وتترقب إدارة الأهلي وصول عرض رسمي من الخارج، سواء من نادي الشمال القطري أو غيره، لضم محمد علي بن رمضان بعدما تراجعت الإدارة عن قرارها السابق بعدم رحيل بن رمضان وقررت إعادة حساباتها في هذا الملف وظهر اتجاه قوي داخل النادي يُرحب برحيل اللاعب التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية التي ستنطلق بعد أيام قليلة.

عقد بن رمضان مع الأهلي

وكان محمد علي بن رمضان قد انضم إلي صفوف النادي الأهلي، في بداية الموسم الماضي، قادمًا من نادي فرينكفاروزي المجري، بعقد حتي 2029.

وشارك محمد علي بن رمضان مع الأهلي في 33 مباراة، سجل خلالهما هدفين وقدم 4 مساهمات تهديفية.