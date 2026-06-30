قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرب الـ 49.. انخفاض سعر صرف الدولار ختام تعاملات اليوم الثلاثاء
الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة رطب نهارا والعظمى بالقاهرة 37
"ما لحقتش أتهنى بيها"| عريس جديد يفاجأ بسرقة منزله بعد غياب يومين.. اختفاء ذهب وأموال ومقتنيات ثمينة
خسائر فادحة للدعم السريع.. الجيش السوداني يكشف عن انتصارات ميدانية في 5 محاور
خبر صادم.. مرسيدس تطلب من الموظفين العمل بالمجان
أسد جبل الحلال| قصة استشهاد العميد أحمد الجعفري.. فيديو
كتمة الصيف.. لماذا نشعر بحرارة أعلى من المعلنة في النشرات الجوية؟
محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الدور الثانى 2025 - 2026
هليكوبتر تحسم المشهد.. درع الدوري التنزاني يحلّق بين ملعبي يانج أفريكانز وسيمبا على طريقة الزمالك
هليكوبتر تحسم المشهد .. درع الدوري التنزاني يحلّق بين ملعبي يانج أفريكانز وسيمبا على طريقة الزمالك
وزير البترول يبحث مع رئيس دانة غاز الإماراتية خطط زيادة الإنتاج من حقول الدلتا
مدبولي يتابع مشروعات بورسعيد ويوجه بحسم الفرص الاستثمارية وتلبية مطالب الإسكان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

صفقة الأهلي الجديدة في طريقها إلى مغادرة النادي.. ما القصة؟

الأهلي
الأهلي
أحمد أيمن

يبدو أن صفقة الأهلي الجديدة في طريقها لمغادرة النادي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي بعد مزاد مشتعل بين نادي الحزم السعودي والشمال القطري، لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفقًا لتقارير سعودية.

جدير بالذكر أن نادي الحزم أنهي الموسم الماضي في الدوري السعودي محتلًا المركز التاسع بترتيب المسابقة، حيث حصد 42 نقطة، من 11 فوزًا و9 تعادلات وتلقى 14 هزيمة.

هل ينتقل بن رمضان إلى السعودية؟

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية: "إدارة نادي الحزم السعودي بدأت التفاوض مع اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان، المحترف في صفوف الأهلي المصري".

وأضافت الصحيفة: "مفاوضات نادي الحزم لضم لاعب الأهلي محمد علي بن رمضان جاءت بتوصية فنية مباشرة من المدير الفني المدرب التونسي جلال القادري".

وحاول بن رمضان، العودة لنادي الترجي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورفض نادي الترجي التونسي فكرة ضم اللاعب بسبب راتبه الضخم قبل أن يصل عرض من نادي الحزم السعودي.

هل يحسم الشمال القطري الصفقة؟

في سياق متصل، كشف الإعلامي أمير هشام عن اقتراب لاعب محمد علي بن رمضان من الانتقال إلى صفوف نادي الشمال القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب هشام عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: "خاص.. محمد علي بن رمضان يقترب من الشمال القطري مقابل 1.8 مليون دولار"، مؤكداً أن المفاوضات بين إدارة النادي القطري واللاعب وصلت إلى مراحل متقدمة.

وتترقب إدارة الأهلي وصول عرض رسمي من الخارج، سواء من  نادي الشمال القطري أو غيره، لضم محمد علي بن رمضان بعدما تراجعت الإدارة عن قرارها السابق بعدم رحيل بن رمضان وقررت إعادة حساباتها في هذا الملف وظهر اتجاه قوي داخل النادي يُرحب برحيل اللاعب التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية التي ستنطلق بعد أيام قليلة.

عقد بن رمضان مع الأهلي

وكان محمد علي بن رمضان قد انضم إلي صفوف النادي الأهلي، في بداية الموسم الماضي، قادمًا من نادي فرينكفاروزي المجري، بعقد حتي 2029.

وشارك محمد علي بن رمضان مع الأهلي في 33 مباراة، سجل خلالهما هدفين وقدم 4 مساهمات تهديفية.

الأهلي أخيار الأهلي صفقة الأهلي الجديدة محمد علي بن رمضان رحيل محمد بن رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق بعد شكاوى الطلاب| التعليم توضح

أرشيفية

بلاغ اختطاف طائرة ركاب.. حالة استنفار في سلاح الجو الإسرائيلي وأزمة خطيرة بسبب رحلة وارسو

وزير العمل خلال زيارته أحد المصابين

وزير العمل يزور مصابي حادث مشروع القطار السريع ويوجه بتقديم كافة أوجه الرعاية

هل يتغير سعر رغيف الخبز؟ التموين تحسم الجدل وتؤجل تطبيق "الخصم المباشر"

بعد تحركات التموين الأخيرة.. مفاجأة بشأن رغيف العيش المدعم

أعلى عائد وأفضل شهادة ادخار متاحة اليوم في البنوك

البنوك تتنافس على طرح أعلى عائد لشهادات الادخار في 30 يونيو .. تعرف على أفضل الشهادات

اعراض السرطان في الجسم

أعراض السرطان في الجسم .. 10 علامات تنذرك بالمرض الخبيث

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو بعد الهبوط

هبة مجدي

قبل هبة مجدي.. نجوم إصابهم المرض اللعين وانتصروا عليه

ترشيحاتنا

فورد

طرد مسئول كبير في فورد بسبب قطعة بسكويت

Red Magic Gaming Tablet

لمحبي الألعاب.. شركة Red Magic تعلن عن أحدث أجهزتها اللوحية الرائدة

هاتف OPPO Reno 16 Pro

هاتف أوبو رينو 16.. تعرف على المواصفات وموعد الإطلاق العالمي

بالصور

علاج رائحة الفم الكريهة الناتجة عن التهاب الجيوب الأنفية

طرق علاج رائحة الفم الكريهة بسبب التهاب الجيوب الأنفية
طرق علاج رائحة الفم الكريهة بسبب التهاب الجيوب الأنفية
طرق علاج رائحة الفم الكريهة بسبب التهاب الجيوب الأنفية

احذر.. الإفراط في تناول هذا الطعام يزيد التهاب الأمعاء

اللحوم الحمراء قد تزيد الالتهاب
اللحوم الحمراء قد تزيد الالتهاب
اللحوم الحمراء قد تزيد الالتهاب

طريقة عمل برجر الحبة الكاملة.. وصفة صحية غنية بالألياف والبروتين

طريقة عمل برجر الحبة الكاملة
طريقة عمل برجر الحبة الكاملة
طريقة عمل برجر الحبة الكاملة

رغم استخدامه يوميًا.. خبيرة تجميل تكشف أخطاء تجعل واقي الشمس بلا فائدة

واقي الشمس
واقي الشمس
واقي الشمس

فيديو

الشهيد عميد أح أحمد الجعفري

أسد جبل الحلال| قصة استشهاد العميد أحمد الجعفري.. فيديو

حنان سليمان

ابني وأمي كانوا حياتي.. حنان سليمان تفسر رفضها الزواج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد