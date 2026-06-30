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بداية عهد عموتة.. كيف يستعد الأهلي لموسم تصحيح المسار؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بداية عهد عموتة.. كيف يستعد الأهلي لموسم تصحيح المسار؟

الحسين عموتة
الحسين عموتة
محمود أحمد

بدأ النادي الأهلي وضع اللمسات الأخيرة على خطة الإعداد للموسم الجديد في محاولة لاستعادة بريقه المحلي والقاري بعد موسم مخيب للآمال خرج خلاله الفريق دون تحقيق البطولات الكبرى وهو ما دفع إدارة القلعة الحمراء إلى إجراء تغييرات واسعة داخل قطاع كرة القدم سواء على مستوى الجهاز الفني أو الهيكل الإداري.

وتسعى الإدارة الحمراء إلى فتح صفحة جديدة مع المدرب المغربي الحسين عموتة الذي سيقود الفريق بداية من الموسم المقبل وسط آمال كبيرة في إعادة الأهلي إلى منصات التتويج خاصة بعد خسارة لقب الدوري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا وكأس عاصمة مصر إلى جانب الاكتفاء بالمركز الثالث في جدول الدوري وهو ما يعني غياب الفريق عن النسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا.

عموتة يصل القاهرة لبدء المهمة

ومن المنتظر أن يصل الحسين عموتة إلى القاهرة الجمعة المقبلة تمهيدًا للإعلان الرسمي عن توليه القيادة الفنية للفريق على أن يعقد مؤتمرًا صحفيًا لتقديمه إلى وسائل الإعلام والجماهير قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويضع المدرب المغربي اللمسات الأخيرة على البرنامج الفني الذي سيطبقه مع الفريق بعدما أعد خطة متكاملة للإعداد تتضمن مراحل مختلفة تستهدف رفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين وتجهيزهم بالشكل الأمثل قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

انطلاق الإعداد في يوليو

واستقر الجهاز الفني على انطلاق فترة الإعداد مطلع شهر يوليو حيث سيخضع اللاعبون في البداية لسلسلة من الفحوصات الطبية والقياسات البدنية بهدف تقييم الحالة البدنية لكل لاعب بعد نهاية الموسم قبل الدخول في التدريبات الجماعية.

ويرغب عموتة في الوقوف على جاهزية جميع عناصر الفريق منذ اليوم الأول من أجل وضع برنامج فردي لكل لاعب وفقًا لنتائج الاختبارات البدنية بما يضمن الوصول إلى أعلى معدلات الجاهزية قبل بداية الموسم.

معسكر خارجي قيد الترتيب

وفي إطار خطة الإعداد يدرس الأهلي إقامة معسكر مغلق خلال النصف الثاني من يوليو يتخلله عدد من المباريات الودية بهدف منح الجهاز الفني فرصة أكبر لتجربة الخطط التكتيكية والتعرف على إمكانيات جميع اللاعبين إلى جانب رفع الانسجام بين العناصر الجديدة والقدامى.

ويُنتظر أن يتم الإعلان عن مكان المعسكر النهائي خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة به.

انتظار موقف الدوليين

ورغم الاستقرار على موعد انطلاق فترة الإعداد لا يزال موقف اللاعبين الدوليين معلقًا في ظل استمرار ارتباط عدد منهم بالمشاركة مع المنتخب المصري في بطولة كأس العالم 2026.

ويترقب الجهاز الفني انتهاء مشوار المنتخب الوطني في البطولة قبل حسم موعد انضمام اللاعبين الدوليين إلى تدريبات الأهلي حتى لا يتعرضوا لضغط بدني كبير بعد موسم طويل ومشاركة دولية قوية.

ومن المنتظر أن يضع عموتة برنامجًا خاصًا لهذه المجموعة يراعي الأحمال البدنية التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية لضمان عودتهم بصورة تدريجية.

هيكلة شاملة داخل قطاع الكرة

وجاءت خطة الإعداد الجديدة بالتزامن مع إعادة هيكلة واسعة داخل قطاع الكرة بالأهلي عقب النتائج التي لم ترق لطموحات الإدارة والجماهير.

وشهدت المرحلة الماضية رحيل عدد من المسؤولين وأفراد الجهاز الفني مع تعيين عناصر جديدة في المناصب الإدارية والفنية في إطار مشروع يستهدف إعادة بناء منظومة الكرة داخل النادي.

وضمت التغييرات تعيين وائل جمعة مديرًا للكرة وعصام سراج الدين مديرًا للتعاقدات إلى جانب التعاقد مع الحسين عموتة مديرًا فنيًا للفريق الأول.

كما تم الاستقرار على الجهاز الفني المعاون الذي يضم المغربي هشام زاهد والمصري ياسر رضوان مساعدين بالإضافة إلى مدرب لحراس المرمى ومدرب للأحمال لتكوين جهاز فني متكامل قادر على تنفيذ رؤية المدرب المغربي.

كباكا جاهز للمشاركة

وتلقى الجهاز الفني دفعة معنوية مبكرة بعدما تأكدت جاهزية لاعب الوسط أحمد خالد كباكا العائد من فترة الإعارة للمشاركة في بداية فترة الإعداد.

وكان اللاعب قد تعرض لإصابة في نهاية مشواره مع فريق زد قبل أن يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالأهلي وهو ما ساعده على التعافي بشكل كامل.

ومن المنتظر أن يشارك كباكا في التدريبات الجماعية منذ اليوم الأول ليحصل على فرصة لإثبات نفسه أمام الجهاز الفني الجديد الذي سيمنح جميع اللاعبين فرصة متساوية خلال فترة الإعداد.

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