كواليس العرض وموقف السيلية .. هل يكون علي علوان مهاجم الأهلي الجديد؟

بدأ النادي الأهلي خطواته الجادة لتدعيم خط هجومه استعدادًا للموسم الجديد بعدما دخل في مفاوضات رسمية للتعاقد مع المهاجم الأردني علي علوان لاعب السيلية القطري في إطار خطة الإدارة لتوفير خيارات هجومية جديدة قبل انطلاق المنافسات المحلية والقارية.

وتأتي تحركات الأهلي في ظل رغبة الجهاز الفني في تدعيم الخط الأمامي بمهاجم يمتلك القدرة على اللعب بأكثر من مركز هجومي خاصة بعد تقييم احتياجات الفريق عقب الموسم الماضي ومع اقتراب انطلاق مرحلة الإعداد للموسم الجديد.

عرض رسمي على طاولة السيلية

كشفت تقارير إعلامية قطرية أن إدارة الأهلي أرسلت عرضًا رسميًا إلى نادي السيلية من أجل التعاقد مع الدولي الأردني علي علوان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب التقارير فإن المفاوضات دخلت مرحلة رسمية خلال الساعات الماضية بعدما أبدى الأهلي اهتمامًا جادًا بحسم الصفقة في ظل القناعة التي يتمتع بها اللاعب داخل القلعة الحمراء سواء من الناحية الفنية أو على مستوى الإمكانيات التي يمتلكها في الثلث الهجومي.

ويأتي التحرك الأهلاوي ضمن خطة تستهدف تدعيم أكثر من مركز مع منح الأولوية للتعاقد مع مهاجم قادر على صناعة الفارق ورفع المعدل التهديفي للفريق في الموسم المقبل.

السيلية يرحب.. ولكن

ورغم ترحيب إدارة السيلية بمبدأ انتقال اللاعب إلى الأهلي فإن المفاوضات لم تصل إلى مرحلة الاتفاق النهائي بسبب الخلاف حول المقابل المالي.

وأوضحت التقارير أن النادي القطري لا يمانع رحيل مهاجمه خلال فترة الانتقالات الحالية لكنه اشترط حصوله على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد اللاعب رافضًا الدخول في مفاوضات لتخفيض القيمة المطلوبة.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة جولة جديدة من المباحثات بين الناديين في محاولة للتوصل إلى صيغة مالية ترضي جميع الأطراف سواء عبر سداد الشرط الجزائي أو التوصل إلى اتفاق بديل.

لماذا اختار الأهلي علي علوان؟

لم يكن اسم علي علوان مطروحًا بالصدفة داخل أروقة الأهلي إذ نجح المهاجم الأردني في لفت الأنظار خلال الفترة الماضية بفضل مستوياته المميزة مع نادي السيلية إلى جانب تألقه بقميص منتخب الأردن.

ويتميز علوان بقدرته على اللعب كمهاجم صريح كما يجيد التحرك على طرفي الملعب والقيام بالأدوار الهجومية المختلفة وهو ما يمنح الجهاز الفني مرونة تكتيكية كبيرة.

كما يعرف اللاعب بقدرته على استغلال أنصاف الفرص والتحرك المستمر داخل منطقة الجزاء إضافة إلى قوته في ألعاب الهواء وهي عناصر يبحث عنها الأهلي لتدعيم هجومه قبل الموسم الجديد.

بطولة صنعت اسم علوان

وكانت الانطلاقة الحقيقية لأسهم علي علوان على المستوى العربي خلال بطولة كأس العرب 2025 عندما قاد منتخب الأردن إلى المباراة النهائية وقدم مستويات لافتة جعلته يتوج هدافًا للبطولة.

وساهمت أهدافه الحاسمة في وصول "النشامى" إلى النهائي قبل خسارة اللقب أمام المنتخب المغربي ليصبح أحد أبرز نجوم البطولة ويدخل حسابات عدد من الأندية العربية.

ومنذ ذلك الوقت تحول علوان إلى أحد أهم المهاجمين في الكرة الأردنية بعدما أثبت امتلاكه شخصية هجومية قادرة على التألق في البطولات الكبرى.

تجربة مونديالية رغم الخروج المبكر

وواصل المهاجم الأردني حضوره الدولي بالمشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ورغم خروج المنتخب الأردني من دور المجموعات بعد تلقي ثلاث هزائم أمام الأرجنتين والجزائر والنمسا فإن مشاركة علوان في البطولة أضافت إلى رصيده من الخبرات بعدما واجه مدارس كروية مختلفة وعلى أعلى مستوى.

وتؤمن إدارة الأهلي بأن اللاعب ما زال يمتلك مساحة كبيرة للتطور خاصة أنه لم يصل بعد إلى ذروة عطائه الفني وهو ما يجعله استثمارًا للمستقبل إلى جانب كونه إضافة فنية مباشرة.

خطة تدعيم شاملة

ولا يعد ملف علي علوان الوحيد على طاولة الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية إذ تواصل الإدارة العمل على تدعيم عدد من المراكز تنفيذًا لرؤية الجهاز الفني قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويسعى النادي إلى بناء قائمة أكثر قوة وعمقًا قادرة على المنافسة على جميع البطولات سواء الدوري المصري أو الكونفدرالية أو كأس العالم للأندية وهو ما يفسر التحرك المبكر لحسم الصفقات قبل بدء فترة الإعداد.

الحسم ينتظر الاتفاق المالي

ورغم وجود رغبة مشتركة بين الأهلي واللاعب في إتمام الصفقة فإن الملف لا يزال مرتبطًا بالاتفاق مع إدارة السيلية بشأن المقابل المالي.

وتبقى الأيام القليلة المقبلة حاسمة في مستقبل المفاوضات إذ يسعى الأهلي إلى تقريب وجهات النظر والوصول إلى صيغة نهائية تسمح بحسم الصفقة بينما يتمسك النادي القطري بالحصول على كامل حقوقه المالية قبل منح الضوء الأخضر لرحيل أحد أبرز عناصره الهجومية.