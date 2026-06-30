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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناد فرنسي يدخل سباق التعاقد مع مصطفى شوبير

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير
رباب الهواري

دخل نادي تروا، الصاعد حديثًا إلى الدوري الفرنسي، دائرة المنافسة للتعاقد مع مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل تزايد الاهتمام الأوروبي بالحارس بعد المستويات المميزة التي قدمها في الفترة الأخيرة.

تقدم نادي تروا بعرض أولي لضم مصطفى شوبير بلغت قيمته نحو أربعمائة وخمسين ألف يورو، في خطوة تعكس رغبة النادي الفرنسي في تعزيز مركز حراسة المرمى استعدادًا للموسم الجديد، بعدما لفت الحارس الأنظار بأدائه مع الأهلي ومنتخب مصر.

الأهلي يحدد شروط الاستغناء عن الحارس

ورغم انفتاح إدارة الأهلي على فكرة بيع اللاعب، فإنها اشترطت الحصول على مقابل مالي لا يقل عن مليون ونصف المليون دولار من أجل الموافقة على انتقاله، معتبرة أن القيمة الحالية للحارس تعكس ما قدمه من مستويات قوية وما يمتلكه من إمكانات كبيرة.

وفي المقابل، تدرس إدارة النادي تمديد عقد مصطفى شوبير مع تحسين راتبه، في محاولة لإقناعه بالاستمرار ضمن صفوف الفريق، خاصة مع حاجة الأهلي إلى الحفاظ على عناصره الأساسية.

اهتمام أوروبي متواصل

لم يقتصر الاهتمام بمصطفى شوبير على النادي الفرنسي، إذ سبق أن أبدت عدة أندية إسبانية رغبتها في التعاقد معه بعد متابعته في أكثر من مناسبة، وهو ما يعكس المكانة التي بات يحتلها الحارس على الساحة الكروية.

أرقام مميزة مع الأهلي

شارك مصطفى شوبير في عشرين مباراة بقميص الأهلي في مختلف البطولات، واستقبل سبعة عشر هدفًا، بينما حافظ على نظافة شباكه في ثماني مباريات.

وفي بطولة دوري أبطال أفريقيا خاض تسع مباريات ونجح في الخروج بشباك نظيفة خلال أربع مواجهات، كما حافظ على نظافة مرماه في ست مباريات من أصل إحدى عشرة مباراة في الدوري المصري.

تألق لافت يعزز فرص الاحتراف

ساهمت المستويات المميزة التي قدمها مصطفى شوبير مع الأهلي، إلى جانب مشاركاته مع منتخب مصر، في زيادة اهتمام الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته، كما توج هذا التألق باختياره ضمن التشكيل المثالي لدور المجموعات في بطولة كأس العالم، ليواصل الحارس الشاب ترسيخ مكانته كأحد أبرز حراس المرمى في الكرة المصري.

مصطفي شوبير اخبار الرياضة كأس العالم الأهلي منتخب مصر

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