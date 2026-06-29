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مصطفى شوبير يتصدر المشهد العالمي.. أفضل حارس في دور المجموعات بكأس العالم 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى شوبير يتصدر المشهد العالمي.. أفضل حارس في دور المجموعات بكأس العالم 2026

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير
رباب الهواري

حصد مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، إشادة عالمية جديدة بعد اختياره أفضل حارس مرمى في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، وفقًا لتقييمات منصة ترانسفير ماركت العالمية، وذلك بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الفراعنة طوال مباريات الدور الأول.

وجاء اختيار شوبير بعد الأداء اللافت الذي ظهر به في البطولة، حيث لعب دورًا رئيسيًا في تأهل منتخب مصر إلى الأدوار الإقصائية، بعدما نجح في التصدي للعديد من الفرص الخطيرة، وقدم مستوى ثابتًا منح خط الدفاع قوة وثقة كبيرة أمام منافسين من العيار الثقيل.

وأثبت الحارس المصري قدراته الكبيرة خلال مباريات دور المجموعات، بعدما حافظ على تركيزه في أصعب اللحظات، وقدم سلسلة من التصديات الحاسمة التي ساهمت بشكل مباشر في تحقيق النتائج الإيجابية للمنتخب الوطني، ليصبح أحد أبرز نجوم البطولة حتى الآن.

ولم يقتصر تميز شوبير على الجانب الفني فقط، بل انعكس أيضًا في الأرقام والإحصائيات التي وضعته في صدارة حراس المرمى خلال الدور الأول، بعدما سجل معدلات مميزة في نسبة التصديات والكرات الناجحة، إلى جانب قدرته على قيادة خط الدفاع والتعامل بثقة مع الكرات العرضية والانفرادات.

ويعد هذا التتويج بمثابة تأكيد على التطور الكبير الذي يعيشه الحارس المصري خلال الفترة الأخيرة، بعدما استغل الفرصة بأفضل صورة ونجح في إثبات أحقيته بحماية عرين المنتخب في أكبر محفل كروي على مستوى العالم.

ويأمل الجهاز الفني لمنتخب مصر في استمرار تألق مصطفى شوبير خلال مباريات الأدوار الإقصائية، خاصة مع ارتفاع مستوى المنافسة واقتراب المواجهات الحاسمة، حيث يعول المنتخب كثيرًا على خبراته وتألقه للحفاظ على حلم مواصلة المشوار في البطولة.

ويواصل شوبير كتابة فصل جديد في مسيرته الكروية، بعدما أصبح أحد أبرز نجوم كأس العالم 2026، في إنجاز يعكس قوة الحارس المصري وقدرته على المنافسة مع أفضل حراس المرمى في العالم، وسط طموحات كبيرة بقيادة منتخب مصر لتحقيق إنجاز تاريخي في البطولة

مصطفي شوبير منتخب مصر اخبار الرياضة كأس العالم

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