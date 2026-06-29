عمرو الحديدي: منتخب مصر اكتسب خبرات كبيرة.. وحسام حسن فاجأ الجميع

أكد عمرو الحديدي، نجم الأهلي السابق، أن منتخب مصر نجح في تحقيق أهدافه خلال دور المجموعات ببطولة كأس العالم، مشيدًا بما قدمه المدير الفني حسام حسن، الذي منح المنتخب هوية فنية واضحة ونجح في صناعة فريق قادر على المنافسة.

وقال الحديدي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة "CBC": "حققنا المطلوب منا في دور المجموعات بكأس العالم، وحسام حسن نجح في منح منتخب مصر شكلًا وأداءً وهوية واضحة داخل الملعب".

وأضاف: "منتخب مصر خاض مباريات أمام مدارس كروية مختلفة ومنتخبات كبيرة مثل إسبانيا والبرازيل وروسيا، وهو ما يمنح اللاعبين خبرات كبيرة ستفيدهم خلال المرحلة المقبلة".

وتابع: "من كان يتوقع أن يعتمد حسام حسن في كأس العالم على لاعبين مثل محمود صابر وحمزة عبد الكريم؟ هذا يؤكد أنه يمتلك الشجاعة والثقة في جميع عناصره".

وواصل: "حسام حسن يفاجئنا في كل مباراة بقراراته، ومن كان يتخيل أن يجلس عمر مرموش على مقاعد البدلاء؟ لكنه يتعامل مع المباريات وفقًا لرؤيته الفنية".

وأشاد الحديدي بالدعم الرسمي للمنتخب، قائلًا: "دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنتخب مصر عقب الفوز على نيوزيلندا يمثل دفعة معنوية كبيرة للاعبين والجهاز الفني.".

واختتم تصريحاته قائلًا: "لا يوجد مدير فني يحظى بإجماع كامل، سواء كان الراحل محمود الجوهري أو حسن شحاتة أو حتى أي مدرب أجنبي، ولذلك يجب دعم حسام حسن ومنحه الثقة للاستمرار في عمله".