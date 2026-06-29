شبانة: منتخب مصر حقق إنجازا في كأس العالم ومحاولات التقليل منه لن تنجح

أكد الإعلامي محمد شبانة أن منتخب مصر حقق إنجازًا تاريخيًا في بطولة كأس العالم، مشيرًا إلى أن ما قدمه المنتخب والجماهير المصرية حظي بإشادة واسعة، بينما انتقد محاولات التقليل من هذا النجاح.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": "المصريون أسعدوا العالم، والجميع منبهر بما قدمته الجماهير المصرية في كأس العالم. هناك دول تنفق مليارات من أجل تقديم الصورة الحضارية التي رسمها المصريون، لكنها لا تستطيع تحقيقها، لأن المصريين لديهم قدرة كبيرة على التعايش والمحبة في أي مكان".

وأضاف: "فرحة المصريين لا توصف، وكذلك فرحة الجميع بهم، حتى ساديو ماني كان سعيدًا بتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 في كأس العالم".

وتابع: "هناك أشخاص اعتادوا السير عكس الاتجاه، فكانوا يشجعون بلجيكا أمام مصر، ثم نيوزيلندا، ثم إيران، فقط من أجل التقليل من إنجازات منتخب مصر وحسام حسن واتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة".

وأشار إلى مباراة إيران، قائلًا: "منتخب مصر قدم مباراة قوية حتى النهاية، ورغم ذلك خرج البعض للتشكيك في صحة إلغاء هدف إيران، رغم أن اللعبة كانت تسللًا واضحًا بنسبة 100%".

وأوضح: "قد يختلف البعض مع حسام حسن أو مع أي لاعب في المنتخب، وهذا أمر طبيعي، لكن يجب الفصل بين الخلافات الشخصية ودعم منتخب مصر".

وأضاف: "منتخب مصر حقق إنجازًا غير مسبوق بالتأهل إلى دور الـ32 وتحقيق أول فوز في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، بينما خسرنا المباريات الثلاث في نسخة 2018".

وكشف شبانة أن "اتحاد الكرة حقق ما يقرب من 750 مليون جنيه من المشاركة في كأس العالم، وهو إنجاز إداري ومالي كبير، سواء أعجب البعض أم لا".

وانتقد الهجوم على المدير الفني، قائلًا: "ما تردد عن وصف حسام حسن بأنه مريض نفسي أمر غير مقبول ولا يجوز".

كما استنكر الهجوم على لاعبي المنتخب، مضيفًا: "من غير المقبول أن تهاجم إعلامية لاعبًا مثل أحمد سيد زيزو، وهو يمثل منتخب مصر في كأس العالم".

واختتم تصريحاته قائلًا: "محمد صلاح هو من طلب التغيير خلال المباراة، ورغم ذلك خرج البعض لترويج روايات غير صحيحة عن وجود خلافات بينه وبين حسام حسن، وهو أمر لا أساس له من الصحة".