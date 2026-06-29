محمد صلاح يقترب من قيادة منتخب مصر أمام أستراليا في كأس العالم 2026

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، عن آخر تطورات الحالة الطبية لقائد الفراعنة محمد صلاح، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة إيران في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن المؤشرات الحالية تدعو للتفاؤل بشأن لحاقه بالمباراة المقبلة أمام منتخب أستراليا.

استبدال سريع وبرنامج علاجي مكثف لصلاح

وأوضح إبراهيم حسن أن الجهاز الفني والطبي تعامل مع إصابة محمد صلاح فور شعوره بآلام في العضلة أثناء مباراة إيران، حيث تم اتخاذ قرار استبداله مباشرة لتجنب تفاقم الإصابة. وأشار إلى أن اللاعب بدأ برنامجًا علاجيًا مكثفًا منذ اللحظات الأولى للإصابة، وسط متابعة دقيقة من الجهاز الطبي للمنتخب، الذي يعمل على تجهيزه بأفضل صورة ممكنة قبل مواجهة دور الـ16.

وأكد مدير المنتخب أن استجابة صلاح للعلاج تسير بصورة إيجابية، لافتًا إلى أن اللاعب يحقق تقدمًا ملحوظًا في برنامجه التأهيلي.

تفاؤل كبير بمشاركة قائد الفراعنة أمام أستراليا

وفيما يتعلق بإمكانية مشاركة محمد صلاح في المباراة المقبلة، أكد إبراهيم حسن أن فرص لحاق قائد المنتخب بمواجهة أستراليا كبيرة للغاية، مشيرًا إلى أن اللاعب سيكون، بنسبة كبيرة، ضمن قائمة المباراة إذا استمرت الأمور وفق الخطة العلاجية الحالية.

وأضاف أن الجهاز الفني يتابع حالة جميع اللاعبين المصابين بشكل مستمر، من أجل الوصول إلى أفضل جاهزية قبل المواجهة المرتقبة.

تطورات حمدي فتحي وعبد المجيد.. وغياب فتوح

وعن بقية المصابين، أوضح إبراهيم حسن أن حمدي فتحي يخضع أيضًا لبرنامج علاجي مكثف، مع وجود احتمالية كبيرة لتجهيزه والمشاركة في اللقاء المقبل.

أما حسام عبد المجيد، فأكد أن اللاعب خضع لبروتوكول الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخاص بالإصابات، وأنه سيشارك في التدريبات الجماعية مع المنتخب بعد استكمال الإجراءات الطبية اللازمة.

وفي المقابل، كشف مدير منتخب مصر أن أحمد فتوح لن يتمكن على الأرجح من اللحاق بمواجهة أستراليا، بسبب استمرار معاناته من الإصابة، ما يجعل فرص مشاركته في المباراة المقبلة ضعيفة للغاية، ليواصل برنامجه العلاجي تمهيدًا للعودة في أقرب وقت ممكن