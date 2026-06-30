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لعنة التتويج مستمرة.. ألمانيا تودع كأس العالم مبكرًا للمرة الثالثة على التوالي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لعنة التتويج مستمرة.. ألمانيا تودع كأس العالم مبكرًا للمرة الثالثة على التوالي

ألمانيا وباراجواي
ألمانيا وباراجواي
حمزة شعيب

واصل منتخب ألمانيا سلسلة نتائجه المخيبة في نهائيات كأس العالم منذ تتويجه بلقب نسخة 2014، بعدما ودع منافسات مونديال 2026 من دور الـ32، إثر خسارته أمام منتخب باراجواي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة، بعدما تقدم منتخب باراجواي في الشوط الأول، قبل أن يدرك المنتخب الألماني التعادل في الشوط الثاني، فيما ألغى حكم اللقاء هدفًا سجله جوناثان تاه في الدقيقة 104 من الشوط الإضافي الأول، عقب العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، لتظل النتيجة على حالها حتى الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

ونجح منتخب باراجواي في حسم ركلات الترجيح لصالحه بنتيجة 4-3، ليحقق واحدة من أبرز مفاجآت البطولة، ويقصي المنتخب الألماني من الدور الأول للأدوار الإقصائية.

وبهذه النتيجة، استمرت معاناة المنتخب الألماني في كأس العالم، بعدما خرج من دور المجموعات في نسختي 2018 بروسيا و2022 في قطر، قبل أن يودع نسخة 2026 من دور الـ32، رغم دخوله البطولة ضمن أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

وكان منتخب ألمانيا قد بلغ دور الـ32 بعدما تصدر المجموعة الخامسة، محققًا انتصارين على كوراساو وكوت ديفوار، قبل أن يتلقى خسارة أمام الإكوادور في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ورغم وداع البطولة، شهدت المباراة إنجازًا فرديًا للحارس مانويل نوير، الذي خاض مباراته رقم 23 في نهائيات كأس العالم، لينفرد بصدارة قائمة أكثر لاعبي منتخب ألمانيا مشاركة في تاريخ البطولة، متجاوزًا لوثار ماتيوس وميروسلاف كلوزه.

ألمانيا كأس العالم باراجواي

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