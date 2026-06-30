حارس باراجواي يتوج بجائزة أفضل لاعب في مواجهة ألمانيا

توج حارس باراجواي بجائزة أفضل لاعب في مواجهة ألمانيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت بين منتخبي ألمانيا وباراجواي، ضمن منافسات دور الاثنين والثلاثين من بطولة كأس العالم، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.



تألق استثنائي للحارس أورلاندو جيل

نال حارس مرمى منتخب باراجواي أورلاندو جيل جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعدما قدم أداءً لافتًا على مدار اللقاء، وأسهم بشكل كبير في قيادة منتخب بلاده إلى التأهل للدور التالي.

وظهر الحارس بمستوى مميز طوال دقائق المباراة، حيث تصدى لعدد من المحاولات الخطيرة، قبل أن يواصل تألقه خلال ركلات الترجيح، لينجح في ترجيح كفة منتخب باراجواي ويقوده إلى انتصار ثمين على حساب المنتخب الألماني.

مواجهة مثيرة حتى اللحظات الأخيرة

شهدت المباراة إثارة كبيرة منذ بدايتها، إذ نجح منتخب باراجواي في افتتاح التسجيل، قبل أن يتمكن المنتخب الألماني من إدراك التعادل، ليبقى التعادل قائمًا حتى نهاية الوقت الأصلي.

وامتدت المواجهة إلى الوقت الإضافي، لكن النتيجة لم تتغير، ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي حسمها منتخب باراجواي بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، بعدما تألق حارسه في التصدي للركلات الحاسمة.

ألمانيا تودع البطولة وباراجواي تواصل المشوار

بهذه النتيجة، ودع المنتخب الألماني منافسات كأس العالم من دور الاثنين والثلاثين، في واحدة من أبرز مفاجآت البطولة، بعدما كان يطمح لمواصلة المنافسة على اللقب.

في المقابل، واصل منتخب باراجواي مشواره بنجاح، ليحجز مقعده في دور الستة عشر، مستفيدًا من الانضباط الدفاعي والتألق الكبير لحارس مرماه الذي استحق عن جدارة جائزة أفضل لاعب في اللقاء.

وينتظر منتخب باراجواي في الدور المقبل الفائز من المواجهة التي تجمع بين منتخبي فرنسا والسويد، في لقاء مرتقب يسعى خلاله لمواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق مفاجأة جديدة في البطولة.