كأس العالم .. اليابان تتفوق على البرازيل 1-0 في الشوط الأول

تفوق منتخب اليابان على البرازيل بهدف نظيف، في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع المنتخبين حالياً على ملعب إستاد إن أر جي في دور الـ32، ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وجاء هدف اليابان في الدقيقة 29، بعد تلاعب كايشو سانو لاعب منتخب اليابان بمدافعي منتخب البرازيل، وأطلق تسديدة رائعة من على حافة منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى السفلية.

وجاء تشكيل البرازيل كالتالي:



حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دانيلو، ماركينيوس، جابرييل ماجالهايس، دوجلاس سانتوس.

خط الوسط: برونو جيماريش، كاسيميرو، لوكاس باكيتا.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، ماتيوس كونيا، ريان.

وجاء تشكيل منتخب اليابان كالتالي:

حراسة المرمى: زيون سوزوكي.

خط الدفاع: شوجو تانيجوتشي، تاكيهيرو تومياسو، هيروكي إيتو.

خط الوسط: ريتسو دوان، كايشو سانو، دايتشي كامادا، كيتو ناكامورا.

خط الهجوم: جونيا إيتو، أياسي أويدا، دايزين مايدا.



