رونالدينيو يعود للملاعب.. 14 صفقة خطفتها أضواء كأس العالم 2026

رغم انشغال جماهير كرة القدم بمتابعة منافسات كأس العالم 2026، واصلت الأندية الأوروبية تحركاتها في سوق الانتقالات الصيفية، لإبرام عدد من الصفقات التي مرت دون أن تحظى بالاهتمام الكافي بسبب أجواء المونديال.

وشهدت فترة الانتقالات العديد من التحركات اللافتة، كان أبرزها عودة الأسطورة البرازيلية رونالدينيو إلى الملاعب عبر بوابة نادي رافينا الإيطالي، المنافس في دوري الدرجة الثالثة، في واحدة من أكثر صفقات الصيف إثارة، حيث سيجمع اللاعب البالغ من العمر 46 عامًا بين الدورين الفني والإداري داخل النادي.

كما أبرم برايتون صفقة التعاقد مع الظهير الأيمن كوستينها قادمًا من أولمبياكوس، بينما ضم توتنهام الحارس السلوفاكي مارتن دوبرافكا في صفقة انتقال حر، في حين عاد سام جرينوود إلى إنجلترا عبر بريستول سيتي.

وشهد الميركاتو أيضًا عودة عدد من اللاعبين إلى أنديتهم السابقة، أبرزهم فيدات موريكي إلى فنربخشة، وأندريه سيلفا إلى بورتو، وسيرجيو كاناليس إلى راسينج سانتاندير بعد 14 عامًا، بالإضافة إلى انتقال فوت فيجورست إلى تفينتي.

وفي إطار الاستثمار بالمواهب الشابة، تعاقد باير ليفركوزن مع البرتغالي أفونسو موريرا، بينما انضم ديوجو سوزا إلى ستراسبورج، وجوليان بيانكوني إلى أندرلخت.

كما شهدت الانتقالات انتقال إيناكي بينا إلى باناثينايكوس، ومايكل كويسانس إلى لانس، وكونور جولدسون إلى أبولون ليماسول، ضمن صفقات استهدفت منح اللاعبين فرصة جديدة لإحياء مسيرتهم.

وجاءت أبرز الصفقات التي مرت بعيدًا عن الأضواء كالتالي:

كوستينها إلى برايتون.

مارتن دوبرافكا إلى توتنهام.

فيدات موريكي إلى فنربخشة.

أفونسو موريرا إلى باير ليفركوزن.

ديوجو سوزا إلى ستراسبورج.

إيناكي بينا إلى باناثينايكوس.

مايكل كويسانس إلى لانس.

جوليان بيانكوني إلى أندرلخت.

سام جرينوود إلى بريستول سيتي.

سيرجيو كاناليس إلى راسينج سانتاندير.

أندريه سيلفا إلى بورتو.

فوت فيجورست إلى تفينتي.

كونور جولدسون إلى أبولون ليماسول.

رونالدينيو إلى رافينا الإيطالي.

وتؤكد هذه التحركات أن سوق الانتقالات يواصل نشاطه حتى في ظل أكبر حدث كروي في العالم، مع سعي الأندية لتجهيز فرقها بأفضل صورة قبل انطلاق الموسم الجديد.