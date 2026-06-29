أول تعليق من مارتينيلي بعد تسجيله هدف الفوز أمام اليابان

علق جابرييل مارتينيلي، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي على تسجيله هدف الفوز لمنتخب البرازيل أمام اليابان، في كأس العالم.

وقاد مارتينيلي منتخب البرازيل للتأهل إلى دور الـ 16 ببطولة كأس العالم بعد الفوز على اليابان بنتيجة 2-1.

وقال في تصريحات عقب المباراة: “اللعب مع برونو غيماريش هو حلم، دائمًا يلعب و رأسه مرفوع، يفحص الملعب، يرى تلك الانطلاقات قبل أي شخص آخر، تمريرته الحاسمة الليلة”.

تعليق مارتينيلي

واختتم: “لقد وضعها مباشرة على قدمي، كما لو كنا نتدرب عليها لسنوات، إنه يجعل كل شيء أسهل، أنت تعرف فقط بأنه سيجدك مهما كان تمركزك في الملعب، أحب اللعب معه”.