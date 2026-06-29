بشق الأنفس.. فتحي سند يعلق على مباراة البرازيل واليابان

علق الناقد الرياضي فتحي سند، على مباراة منتخب البرازيل واليابان ضمن منافسات بطولة كأس العالم.

وكتب فتحي سند عبر حسابه على فيسبوك: "البرازيل كسبت اليابان بشق الأنفس واتأهلت.. لكن بصراحة الأداء لسه ما يطمنش.. منتخب بحجم البرازيل ماينفعش يفضل مستني هدف في آخر دقيقة عشان يعدي، خصوصًا قدام منتخب منظم زي اليابان.. في الأدوار الإقصائية مفيش فرصة للتعويض، ولو الأداء ما اتحسنش، أي منافس قوي هيعاقبك.. النتيجة اتحسمت.. لكن البرازيل محتاجة تراجع نفسها لو عايزة تكمل المشوار للنهاية.. وكل التحية للمنتخب الياباني الرائع المجتهد المنظم".

وتأهل البرازيل إلى دور الـ16، بعد الفوز على اليابان فى الوقت القاتل ، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب إستاد إن أر جي في دور الـ32، ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وأفتتح اليابان التهديف في الدقيقة 29، بعد تلاعب كايشو سانو لاعب منتخب اليابان بمدافعي منتخب البرازيل، وأطلق تسديدة رائعة من على حافة منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى السفلية.

وأدرك البرازيل هدف التعادل في الدقيقة 56، بعدما قدم جابرييل تمريرة حاسمة جعلت المهمة سهلة للغاية لكاسيميرو لاعب منتخب البرازيل من مسافة قريبة، بعد أن تجاوزت الكرة الحارس، ولم يخطئ كاسيميرو في إيداع الكرة بضربة رأسية في سقف المرمى.

وخطف البرازيل بطاقة التأهل فى الدقيقة 96، بعدما كان برونو جيمارايش في وضعية جيدة للتسديد، لكنه رأى زميله وقرر تمرير الكرة له. استلم جابرييل مارتينيلي لاعب منتخب البرازيل الكرة ببراعة وتجاوز الحارس بتسديدة دقيقة ارتطمت بأسفل القائم الأيمن وسكنت الشباك.