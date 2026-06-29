لاعب استثنائي.. ديشامب يشيد بموهبة مبابي

أشاد ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، بقدرات كيليان مبابي، مهاجم المنتخب الأول، مشيرًا إلى أنه لاعب استثنائي.

وقال ديشامب في تصريحات صحفية: "كيليان يعرف كيف يدافع، ربما أقل من اللاعبين الآخرين، لكنه يسجل أهدافًا أكثر منهم، أخبرتكم من اليوم الأول أن لديه مهمة حتى وإن لم تسمعوا ذلك دائمًا، حتى في التدريب البدني كان أول من ضرب مثالًا يحتذى به".

وتابع: "أخبرتكم أنه بالإضافة إلى جودة مبابي وقدرته على تسجيل الأهداف، فهو يتقبل دوره كقائد بشكل كامل، الصورة التي يأخذها الناس عنه من الخارج لا تعكس الواقع دائمًا، أو نادرًا ما تعكس حقيقته، دعوه يستمر في تسجيل الأهداف، وصناعة التمريرات الحاسمة، عندما يستطيع المساعدة، يفعل".

وأضاف: "كان كيليان قويًا جدًا بالفعل في عام 2018 إنه دائمًا يبحث عن الأفضل، يحطم الأرقام القياسية وسيحطم المزيد بالتأكيد، قد يُخطئ في لمسة أو فرصة، كما حدث أمام السنغال، لكنه لا يشك في قدراته لأنه لاعب عظيم حقًا".

إشادة بمبابي

وواصل: "بالنسبة له إذا سنحت له فرصة واحدة، حتى لو أضاع ثلاث فرص من قبل، فلن ينزعج، لن يتعثر، إنه ينتمي إلى فئة اللاعبين الاستثنائيين، ومن الرائع أنه فرنسي وأنه في فريقنا".

واختتم: "مبابي في حالة بدنية وذهنية ممتازة، يتطلع لتحقيق إنجازات عظيمة مع فرنسا، وهو يسير على هذا الطريق حتى الآن، وأتمنى أن يستمر على هذا المنوال".