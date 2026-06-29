كومان يتوقع مباراة مثيرة أمام المغرب لكنها في مرحلة مبكرة جدا

أشار رونالد كومان مدرب هولندا إلى أن مواجهة منتخب بلاده مع المغرب غدا الثلاثاء في مونتيري بدور 32 لكأس العالم لكرة ​القدم ربما جاءت مبكرة جدا.

وكان الفريقان بين المنتخبات التي تأهلت إلى دور ‌الثمانية في كأس العالم الأخيرة قبل أربع سنوات عندما أصبح المغرب أول منتخب أفريقي وعربي يصل إلى قبل النهائي، بينما خسر المنتخب الهولندي بركلات الترجيح أمام الأرجنتين الفائزة باللقب فيما بعد، في دور ​الثمانية.

وقال كومان "إن إقامة هذه المباراة الآن أمر مهم للغاية، لأننا فريقان من ​المفترض أن نذهب إلى أبعد من هذه المرحلة. إنها مباراة بالغة الأهمية ⁠بين فريقين يرغبان في الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة، وأعتقد أن ​مباراة من هذا النوعية تأتي في وقت مبكر بعض الشيء في كأس العالم".

ووعد المدرب الهولندي ​جماهير بلاده قائلا "لكن هذا هو الواقع وستكون مباراة جذابة للغاية. سنلعب بأسلوب هجومي".

وبدا كل من كومان وقائد الفريق فيرجيل فان دايك واثقين من أنفسهما أثناء شرحهما لاستراتيجيتهما استعدادا للمباراة الأخيرة من مباريات الثلاثاء ​في الدور الأول من مرحلة خروج المغلوب بالبطولة.

وقال كومان "لديهم الكثير من المواهب، ونحن ​أيضا ونعرف أين يتعين علينا إيقافهم ، ونحن لسنا قلقين".

فان دايك

وأشار فان دايك بشكل خاص إلى الظهير الأيمن المغربي ‌أشرف ⁠حكيمي باعتباره أحد أفضل اللاعبين في العالم. وقال إن من اللاعبين الآخرين الذين يجب متابعتهم المهاجم إسماعيل صيباري بعد موسمه المتميز مع أيندهوفن، ولاعب الوسط إبراهيم دياز.

وأضاف "لديهم الكثير من اللاعبين الجيدين. ولاعب الوسط المدافع المتألق حاليا بشدة، الشاب الذي يقدم أداء جيدا، هو ​لاعب مميز آخر"، ​في إشارة إلى أيوب ⁠بوعدي (18 عاما).

وأضاف مدافع ليفربول "لقد قمنا بتحليلهم وتدربنا، وأجرينا حصتين تدريبيتين ممتازتين، وقلنا وفعلنا كل ما يمكن قوله وفعله، والآن الأمر يتوقف ​لنا. أنا أتطلع إلى هذه المباراة بشدة. ستكون مباراة صعبة في ​ظروف صعبة ⁠لكنني أتطلع لها. مثل هذه المباريات التي ترغب المشاركة فيها".

وقال فان دايك إنه لا يشعر بأن المنتخب الهولندي بحاجة إلى فوز مقنع على المغرب لإثبات قدرته على الفوز بكأس ⁠العالم.

وأوضح "لا أعتقد ​أننا بحاجة إلى إثبات أي شيء. ما أعتقده ​هو أننا ببساطة في موقف نعيشه في هذه المرحلة. أعتقد أنها مباراة رائعة للجماهير المحايدة التي ستشاهدها. أما ​بالنسبة لنا، فهذا هو الواقع. نحن هنا الآن، ونستعد لمواجهة المغرب".