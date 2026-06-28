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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قيادات المنوفية الأزهرية تتابع امتحان الجغرافيا بالقسم الأدبي بلجنتَي بنين شبين الكوم وقويسنا

امتحانات الأزهر
امتحانات الأزهر
مروة فاضل

 واصلت قيادات منطقة المنوفية الأزهرية جولاتها التفقدية للجان امتحانات القسم الأدبي، تزامنًا مع أداء الطلاب امتحان مادة الجغرافيا.

وفي هذا السياق، تفقد  الدكتور حسن درويش، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، لجنة بنين شبين الكوم، ومقرها معهد بنين شبين الكوم النموذجي الإعدادي الثانوي التابع لإدارة شبين الكوم التعليمية، حيث اطمأن فضيلته على انتظام أعمال اللجنة، وتوافر الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحان في هدوء وانضباط، مؤكدًا أهمية الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتذليل أي معوقات قد تؤثر في سير العمل داخل اللجان.

وعلى صعيدٍ متصل، تابع  الدكتور سعيد عامر، الوكيل الثقافي لمنطقة المنوفية الأزهرية، أعمال لجنة قويسنا المشتركة، ومقرها معهد بنين قويسنا الإعدادي الثانوي التابع لإدارة قويسنا التعليمية، حيث اطمأن على انتظام أعمال اللجنة وسير امتحان الجغرافيا في أجواء يسودها الانضباط والالتزام، مشيدًا بجهود القائمين على أعمال الامتحانات وحرصهم على توفير المناخ الملائم للطلاب.

وتأتي هذه الجولات الميدانية في إطار توجيهات قطاع المعاهد الأزهرية بضرورة المتابعة المستمرة للجان الامتحانية، بما يسهم في تعزيز الانضباط داخل اللجان، وضمان سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في أجواء آمنة ومستقرة، بما يحقق مصلحة الطلاب ويوفر لهم البيئة المناسبة لأداء امتحاناتهم.

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