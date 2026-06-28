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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة بمدارس المحافظة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

 أجرى اليوم  اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية جولة تفقدية لعدد من لجان امتحانات الثانوية العامة لمتابعة الحالة العامة والاطمئنان على انتظام سير العملية الامتحانية لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب ، رافقه الأستاذ هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ،  نهي حبيب مدير عام إدارة شبين الكوم التعليمية ،  هيثم صادق رئيس حي شرق شبين الكوم .

حيث تفقد محافظ المنوفية عدداً من اللجان الامتحانية بالمدرسة الرسمية المتميزة والمتكاملة للغات (IDGL) والتي تضم 39 لجنة  ، مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية للبنين بإجمالي 25  لجنة ، ويؤدي الطلاب اليوم امتحان مادة اللغة العربية فيا اطمئن  المحافظ علي انتظام أعمال الامتحانات وتوافر كافة التجهيزات اللازمة وتطبيق الإجراءات التنظيمية داخل اللجان  موجهاً بتوفير الأجواء المناسبة للطلاب بما يساعدهم علي تأدية الامتحانات بسهولة ويسر .

وخلال تفقده ، أكد محافظ المنوفية على استمرار التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تواجه سير الامتحانات، مشدداً على أهمية الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة للعمل داخل اللجان وتحقيق الانضباط الكامل ، وموجهاً رؤساء الوحدات المحلية كل في نطاقه برفع درجة الاستعداد القصوى بمحيط اللجان والتعامل الفوري مع أي إشغالات وتكثيف أعمال النظافة وتحسين البيئة المحيطة بالمدارس .

هذا وقد أشار محافظ المنوفية إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية والإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أي معوقات والعمل على حلها ، لافتاً إلى أن نجاح عملية الامتحانات يمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود كافة الجهات المعنية .

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