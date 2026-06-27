إجراءات عاجلة وتحصين للقرى.. التفاصيل الكاملة لهجوم كلب ضال على أهالي قريتين في المنوفية وإصابة 8 أشخاص

شهد مركز الباجور بمحافظة المنوفية واقعة أثارت حالة من القلق بين الأهالي، بعدما تعرض عدد من المواطنين من قريتي بهناي وميت عفيف لهجوم من كلب ضال، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بعقر في منطقتين مختلفتين، وتم نقلهم إلى مستشفى الباجور لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

التفاصيل الكاملة لهجوم كلب ضال على أهالي قريتين في المنوفية وإصابة 8 أشخاص

وتحركت الأجهزة الأمنية والصحية والبيطرية فور تلقي البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، بالتزامن مع اتخاذ إجراءات وقائية لمنع تكرار الواقعة والاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين.

بلاغ بإصابة 8 أشخاص من عقر كلب

وتلقى اللواء علاء الدين الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد حسن النشال، مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بإصابة 8 أشخاص نتيجة تعرضهم لهجوم كلب ضال. وعلى الفور انتقلت الجهات المعنية إلى موقع البلاغ، كما جرى إخطار مديرية الطب البيطري لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

التفاصيل الكاملة لهجوم كلب ضال على أهالي قريتين في المنوفية وإصابة 8 أشخاص

التخلص من الكلب عقب الواقعة

وفي السياق ذاته، أكد شهود عيان أن أهالي قرية بهناي تمكنوا من التخلص من الكلب عقب الواقعة، خوفًا من تعرض مواطنين آخرين لهجوم مماثل.

وأضاف الشهود أن مديرية الطب البيطري دفعت بلجان بيطرية إلى قرية بهناي والقرى المجاورة، لتنفيذ أعمال التحصين والمتابعة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، حفاظًا على صحة المواطنين والحد من تكرار مثل هذه الحوادث.

استقرار الحالة الصحية وخروج المصابين

من جانبها، أكدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة المنوفية استقرار الحالة الصحية لجميع المصابين، موضحة أنهم غادروا مستشفى الباجور بعد تلقي الجرعة الأولى من المصل المضاد لعقر الكلاب، مع استمرار استكمال الجرعات المقررة وفق البروتوكول العلاجي.

التفاصيل الكاملة لهجوم كلب ضال على أهالي قريتين في المنوفية وإصابة 8 أشخاص

وأشارت المديرية إلى أن مستشفى الباجور استقبل المصابين الثمانية من قريتي بهناي وميت عفيف، مؤكدة أن جميع الحالات مستقرة، وأن المصابين سيواصلون الحصول على جرعات المصل بالمجان داخل المستشفى في المواعيد المحددة تحت إشراف الفريق الطبي.