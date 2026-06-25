رئيس جامعة المنوفية يدلي بصوته في انتخابات جمعية الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين

شهدت جامعة المنوفية إجراء انتخابات مجلس إدارة جمعية الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجامعة، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار الالتزام بتطبيق مبادئ الشفافية والديمقراطية وإتاحة الفرصة لأعضاء الجمعية العمومية لاختيار ممثليهم بمجلس الإدارة للفترة المقبلة.

وحرص الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية على المشاركة في العملية الانتخابية، حيث أدلى بصوته في الانتخابات، كما قام الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة غادة على نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والسيدة سعاد بيومى أمين عام الجامعة والأمناء المساعدون بالإدلاء بأصواتهم وسط مشاركة كبيرة من العاملين بالجهاز الإداري.

وأكد رئيس الجامعة أهمية الدور الذي تقوم به الجمعية في تقديم أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجامعة وأسرهم، مشيرًا إلى أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات تعكس وعي العاملين وحرصهم على دعم مسيرة العمل المؤسسي وتحقيق المزيد من التطوير للخدمات المقدمة من خلال الجمعية.

وأوضح رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة تدعم جميع الكيانات التي تسهم في تحسين جودة الحياة للعاملين وتوفير أوجه الدعم والرعاية لهم، مشيدًا بحسن تنظيم العملية الانتخابية والالتزام الكامل بالضوابط والقواعد المنظمة لها تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، بما يضمن نزاهة وشفافية الانتخابات وخروجها بصورة مشرفة تعكس مكانة جامعة المنوفية.

وشهدت الانتخابات منافسة بين 18 مرشحًا من العاملين بالجامعة، حيث توافد أعضاء الجمعية العمومية منذ الساعات الأولى للإدلاء بأصواتهم واختيار أعضاء مجلس الإدارة الجديد، في أجواء اتسمت بالتعاون والالتزام والحرص على إنجاح العملية الانتخابية.

وأسفرت أعمال الفرز عن حضور 640 عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية للإدلاء بأصواتهم، وجاء عدد الأصوات الصحيحة 582 صوتًا، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 58 صوتًا.

ووفقًا للنتائج النهائية المعلنة، جاءت قائمة المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات على النحو التالي:

ماهر مرقس: 499 صوتًا.

ناصر فتحى: 416 صوتًا.

اسماء صابر: 389 صوتا

أحمد عبدالباقي: 362 صوتًا.

محمد النجار: 355 صوتًا.

أمل فرج: 324 صوتًا

منى السيد: 303 أصوات.

محمد رشاد: 290 صوتًا.

سلمى صبري: 288 صوتًا.

وفي ختام أعمال الفرز التى أشرف عليها الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و خالد النجار مدير عام الشؤون القانونية بالجامعة، وإعلان النتائج، قدم رئيس جامعة المنوفية التهنئة للفائزين بعضوية مجلس الإدارة الجديد، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم خلال المرحلة المقبلة، والعمل بروح الفريق من أجل تعزيز دور الجمعية وتطوير خدماتها وتوسيع مظلة الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة للعاملين بالجامعة وأسرهم.

وأكد الدكتور أحمد القاصد أن جمعية الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين تمثل إحدى الركائز المهمة لدعم منتسبي الجامعة، لما تقدمه من خدمات وبرامج تسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتوفير أوجه الرعاية المختلفة، معربًا عن ثقته في قدرة مجلس الإدارة الجديد على مواصلة مسيرة العطاء والبناء وتحقيق تطلعات أعضاء الجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة.