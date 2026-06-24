حصول أكثر من 180 طالب علي الدرجة النهائية في الشهادة الإعدادية.. محافظ المنوفية يكلف بنشر أسمائهم وتكريمهم جميعًا

أصدر اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بنشر لوحة شرف أوائل الشهادة الإعدادية العامة وذلك عقب حصول أكثر من 180 طالب علي الدرجة النهائية في الشهادة الإعدادية في جميع مراكز المحافظة.

ووجه محافظ المنوفية، بالتنسيق لتكريم أوائل الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية والمهنية والمكفوفين والصم .

كما تقدّم هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، بأسمى آيات التهنئة والتقدير إلى أبنائه وبناته أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 / 2026، بعد أن سطروا نموذجاً مشرفاً في التفوق والتميز، وأثبتوا أن الاجتهاد والإرادة هما الطريق الحقيقي للنجاح.

وأكد أن هذا الإنجاز المتميز يعكس ما يتمتع به أبناؤنا الطلاب من طموح وعزيمة، كما يجسد الجهود المخلصة التي بذلها المعلمون والمعلمات، والدعم المتواصل من أولياء الأمور الذين كانوا شركاء حقيقيين في رحلة النجاح.

وأعرب عن فخره واعتزازه بأبنائه المتفوقين، متمنياً لهم دوام التقدم والنجاح، ومواصلة التميز في المراحل التعليمية المقبلة، وأن يكونوا دائمًا مصدر فخر لمحافظة المنوفية ولمصرنا الغالية.