لتقديم مستندات جديدة.. تأجيل نظر استئناف المتهم بقتل 3 صغار بالمنوفية بعد الحكم بإعدامه

قررت محكمة شبين الكوم في محافظة المنوفية تأجيل نظر الاستئناف المقدم من محامي المتهم بقتل 3 صغار بقرية الراهب بمركز شبين الكوم انتقاما من والدهم.

جاء ذلك عقب طلب دفاع المتهم التأجيل لتقديم أوراق جديدة في القضية وذلك بعد الحكم علي المتهم بإحالة بالإعدام وإحالة أوراقه إلي فصيلة المفتي في أولي جلسات المحاكمة.

وقررت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية في وقت سابق إحالة المتهم بقتل صغار المنوفية إلي فضيلة المفتي لابداء الرأي الشرعي في إعدامه.

جاء ذلك في أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل صغار الراهب بمحكمة شبين الكوم.

وأدلي المتهم باعترافات تفصيلية واستدراج الأطفال واصطحابهم إلي المنزل المهجور وتخلص منهم بالخنق بقطعة قماش.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أنه قام باستدراج الأطفال الثلاثة واصطحبهم إلى منزل مهجور وحمل معه شنطة بلاستيكية وبها قطعة قماش وأدوات قتل الأطفال.

وأكد المتهم أنه أراد الانتقام من والد الطفلين بينهم، قائلاً: “قررت أحرق قلبه على أولاده وانتقم منه”.

وقررت نيابة شبين الكوم إحالة القاتل إلي محكمة الجنايات.