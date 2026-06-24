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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

يوسف أسامة الأول على الإعدادية بالمنوفية: ابتعدت تماما عن الموبايل خلال المذاكرة

يوسف من أوائل الإعدادية
يوسف من أوائل الإعدادية
مروة فاضل

انطلقت الزغاريد داخل منزل يوسف أسامة ، طالب الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية ، عقب حصوله علي المركز الأول على مستوى المحافظة بين أوائل الشهادة الإعدادية. 

فرحة كبيرة داخل منزل يوسف ابن قرية الماي بمركز شبين الكوم، الذي أكد أنه كان يذاكر دروسه أولا بأول دون تراكم المواد عليه. 

وأوضح يوسف، أنه كان يعود من دروسه ومدرسته ويذاكر دروسه أولا بأول مع الحل الكثير للأمثلة ونماذج الامتحانات مما أدي إلي تفوقه. 

وأوضح أنه كان بعيدا عن الموبايل والسوشيال ميديا طوال فترة الدراسة حيث كان يركز في دروسه فقط. 

وتابع أنه كان يتوقع إن يكون بين الأوائل حيث حصل في التيرم الأول علي 140 درجة وهي الدرجة النهائية وتوقع أن يكون بين الأوائل. 

وقال والد يوسف,, أن نجله مجتهد دائما ويسعي من أجل تحقيق أحلامه أن يكون بين الاوائل، مؤكدا أنه توقع ان يكون من اوائل مدرسته وليس من اوائل المحافظة. 

واعتمد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2026 بنسبة نجاح 69,87 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل ، حيث بلغ عدد الحاضرين 89800

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور مايو 2026 بنسبة نجاح 84,38%وبلغ عدد الحاضرين 31 طالب ، كما تم إعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 79% وتقدم للامتحان 5798 طالب وحضر 5773 طالب ، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور مايو 2026 بنسبة نجاح 72,22%حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 18 طالب ، كما تم إعتماد نتيجة إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية بنسبة نجاح 99,41% حيث بلغ عدد المتقدمين 170 طالب .

وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم ، متمنياً لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن ، كما وجه الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة.

 

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