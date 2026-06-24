رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية برقم الجلوس

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية علي مستوي المحافظة بنسبة نجاح 69,87 %

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واعتمد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2026 بنسبة نجاح 69,87 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل ، حيث بلغ عدد الحاضرين 89800

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور مايو 2026 بنسبة نجاح 84,38%وبلغ عدد الحاضرين 31 طالب ، كما تم إعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 79% وتقدم للامتحان 5798 طالب وحضر 5773 طالب ، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور مايو 2026 بنسبة نجاح 72,22%حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 18 طالب ، كما تم إعتماد نتيجة إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية بنسبة نجاح 99,41% حيث بلغ عدد المتقدمين 170 طالب .

محافظ المنوفية يهنئ الطلاب

وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم ، متمنياً لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن ، كما وجه الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة.