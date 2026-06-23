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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يبحث استغلال بعض أصول الأوقاف لخدمة الأهالي

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

التقى اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، رامي سعيد مدير هيئة الأوقاف فرع المنوفية، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين المحافظة وهيئة الأوقاف، لبحث ملفات التعاون وتعزيز الفرص الاستثمارية ذات النفع العام وآليات تعظيم الاستفادة منها واستغلال الأصول بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات أبناء المحافظة.

وخلال اللقاء، ناقش محافظ المنوفية مع مدير هيئة الأوقاف سبل استثمار عدد من الأصول والأراضي التابعة للهيئة، للاستغلال الأمثل لها في مشروعات خدمية وتنموية تعود بالنفع على الهيئة ويحقق عائداً اقتصادياً وتنموياً يخدم أبناء المحافظة، ويواكب توجهات الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى مشروعات تنموية واستثمارية ذات مردود مجتمعي واقتصادي.

وأكد محافظ المنوفية حرص المحافظة على تعزيز أوجه التعاون والتنسيق مع هيئة الأوقاف المصرية، بما يسهم في توفير فرص استثمارية واعدة، مشيراً إلى أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة لدفع عجلة التنمية .

من جانبه، أعرب مدير هيئة الأوقاف فرع المنوفية عن تقديره لجهود محافظ المنوفية ودعمه المستمر لكافة المبادرات والمشروعات التنموية، مؤكداً استمرار التعاون والتنسيق المشترك لتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول التابعة للهيئة بما يخدم الصالح العام ، مشيراً إلى مواصلة التنسيق ودراسة كافة المقترحات الاستثمارية التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة بما ينعكس إيجابياً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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