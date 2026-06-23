سهل ولا صعب.. آراء طلاب الثانوية العامة في امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالمنوفية

سادت حالة من الارتياح بين طلاب الثانوية العامة في محافظة المنوفية عقب الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

وأبدى الطلاب والطالبات أمام مدرسة شبين الكوم الثانوية سعادتهم من سهولة الامتحان سواء الإيطالي أو الفرنساوي أو الألماني.

وأكد الطلاب خلو الامتحانات من أي جزئيات صعبة ووصف بعضهم امتحان اللغة الفرنسية بأنه أسهل من امتحان العام الماضي.

وقال هاني عنتر مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية أنه تم تجهيز 104 لجنة لاستقبال 46 ألف و 818 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، مشيراً إلى تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية متصلة بغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لرصد ومتابعة أي تجاوزات أو معوقات باللجان لحلها فورا وتلقي أية شكاوي.

وأكد أنه تم التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لتأمين مقرات اللجان الإمتحانية وأماكن حفظ أوراق الأسئلة ، والتأكد من توافر كافة التجهيزات ووسائل الحماية المدنية وتنظيم مسارات دخول وخروج الطلاب بالمدارس ، والتنبيه بعدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول لمقر اللجان وحظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان والتصدي لحالات الغش والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام انضباط سير العملية الامتحانية .