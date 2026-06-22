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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يلتقى أكثر من 115 مواطنا على مدار 6 ساعات متواصلة لبحث الشكاوى

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية
مروة فاضل

في إطار الجهود المتواصلة لمبادرة "كلنا عندك" وما حققته من استجابات فورية وحلول واقعية لمطالب المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة منذ انطلاقها في مايو الماضي، واصل قطار المبادرة رحلته الميدانية الموسعة بمحطته الخامسة بمركز ومدينة منوف، حيث عقد اللواء عمرو الغريب لقاءً جماهيرياً موسعاً بأكثر من ١١٥ مواطن علي مدار ما يزيد عن  6 ساعات متواصلة ،بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف ، ورؤساء الأجهزة التنفيذية بمختلف القطاعات ، يأتي ذلك تأكيداً علي ترسيخ نهج التواصل مع جموع المواطنين من خلال عقد اللقاءات الدورية والاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم لتقديم حلول واستجابات فورية حيالها بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وفي مستهل لقاءه ، أمر محافظ المنوفية بصرف مساعدات مالية عاجلة  توزيع بونات مواد غذائية لعدد من الحالات الإنسانية وتوفير كشك لحالة من ذوي الهمم دعماً لهم ومراعاة لظروفهم الاجتماعية والمعيشية والمساهمة في توفير حياة كريمة ، وفى لفتة إنسانية ، كلف المحافظ مدير مديرية الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تسهيل استصدار قرار علاج على نفقة الدولة إستجابة لحالة مرضية من الأسر الأولى بالرعاية ، فيما وجه المحافظ رئيس مدينة منوف وبالتنسيق مع رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والري باتخاذ اللازم نحو تطهير ترعة صنصفط العمومية ، وكذا بحث إمكانية تغطية جزء من ترعة داخل الكتلة السكنية بزاوية رازين حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين .

كما وجه رئيس المدينة بإجراء معاينة علي الطبيعة بقرية كفر رماح لتحديد موقع مناسب لاستغلاله كموقف لسيارات الأجرة لخدمة الأهالي ، وكذا فحص شكوي مواطن بناحية زاوية رازين علي الطبيعة يتضرر من قيام أحد جيرانه  بالتعدي علي ملكيته الخاصة بالمخالفة للقانون واتخاذ الاجراءات العاجلة والعرض عليه.

وخلال اللقاء ، كلف محافظ المنوفية بتكثيف الجهود وتذليل العقبات لاستكمال وإنهاء مشروعات الصرف الصحي بنواحي الكوم الأحمر وكفر رماح ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، وتكليف رئيس شركة مياه الشرب وبالتنسيق مع الجهات المعنية بفحص شكاوي أهالي قرية ميت ربيعة والتي تتعلق بملف الصرف الصحي لتحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم .

فيما وجه محافظ المنوفية رئيس فرع كهرباء المنوفية باتخاذ اللازم نحو إحلال وتجديد عدد من أعمدة الكهرباء بقرية صنصفط ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد لتحسين الرؤية البصرية ، كما وجه رئيس مدينة منوف بدراسة امكانية تركيب أعمدة انارة بقرية كفر العشري حفاظاَ علي الصالح العام ، وكذا التنسيق مع السكرتير العام المساعد لمخاطبة مديرية الأمن بشأن خطوط سير السيرفيس الداخلي بالمدينة لتسهيل الحركة المرورية .

وخلال اللقاء، التقي محافظ المنوفية بأهالي وعمدة قرية كفر شبرا بلوله للاستماع الي شكواهم وتلبية مطالبهم ، تضمنت توجيه مدير مديرية الشباب والرياضة بإجراء معاينة لمركز شباب كفر شبرا بلولة علي الطبيعة وإعداد تقرير بالموقف العام والعرض عليه للاتخاذ اللازم ، وكذا  التأكيد على أنه لا مانع من تركيب ماكينة صراف ألي بالقرية حال موافقة البنك المختص .

فيما كلف محافظ المنوفية مدير مديرية التموين ببحث ودراسة طلب مواطن بمنشأة غمرين يعول 3 أطفال من ذوي الهمم يلتمس امكانية اضافتهم الي بطاقته التموينية ، وفحص شكوى أخرى  لمواطن يتضرر من وقف بطاقته التموينية واتخاذ اللازم  وفق الضوابط المنظمة، كما كلف المستشار القانوني بإبداء الرأي حيال شكوى مواطن يتضرر من وجود ورشة  داخل الكتلة السكنية لاتخاذ اللازم، فيما وجه مدير إدارة المتابعة الهندسية بفحص شكوي مواطن من ناحية شبرا بلوله علي الطبيعة يتضرر من  أحد مسؤولي الوحدة المحلية لعدم  تنفيذ قرار إزالة والعرض عليه ، كما كلف المحافظ مدير إدارة تشغيل الشباب باتخاذ اللازم نحو توفير فر ص عمل لعدد من المواطنين بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، هذا وكلف المحافظ نائبه بالتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدراسة شكوى أهالي منطقة الروضة بمنوف بشأن توسعة محطة النقبة والعرض عليه بالموقف لاتخاذ اللازم يما يحقق الصالح العام، وأحال محافظ المنوفية عدداً من الطلبات إلى المستشار الهندسى والشئون القانونية والتخطيط العمرانى ومدير مشروع المواقف للفحص والدراسة والعرض بالموقف لاتخاذ اللازم حيالها.

وفي ختام اللقاء ، أكد محافظ المنوفية أن المبادرة أصبحت واجهة تنفيذية فعالة للتواصل المباشر مع المواطنين تعمل على  تلبية احتياجاتهم  على أرض الواقع، مشيراً إلى أن ما تحقق من نتائج ملموسة خلال المحطات السابقة يعكس مدى الجدية في التعامل اللحظي مع الشكاوى والطلبات وسرعة الاستجابة حيالها بما يلبى تطلعات المواطنين وتحقيق  رضاهم، كما أكد على أن هناك متابعات مباشرة من قبل الأجهزة التنفيذية لكافة الإجراءات المتخذة للطلبات والشكاوى بما يحقق مردوداً إيجابياً على حياة المواطنين ، لافتاً إلي أننا مستمرون في التوسع في تنفيذ المبادرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة للوصول للمواطن بموقعه وتقديم خدمات أفضل بشتى القطاعات الخدمية ، بما يواكب رؤية الدولة نحو بناء الإنسان كونه الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

محافظة المنوفية المنوفية حل الشكاوي مبادرة منوف

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