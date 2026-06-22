حسن الخاتمة.. وفاة مسن أثناء صلاة الفجر في المنوفية

سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية الخطاطبة بمركز السادات في محافظة المنوفية عقب وفاة أحد الأهالي أثناء صلاة الفجر.

وأكد الأهالي وفاة الشيخ جلال السيد الكومي بقرية الخطاطبة اثناء اداءه صلاة الفجر.

واعتبر الأهالي وفاة أحد أبناء القرية دليل علي حسن الخاتمة حيث كان دائم التعلق بالمساجد وأداء الصلاة في أوقاتها داخل المسجد.

وشيع الأهالي الجثمان إلي مثواه الأخير في مقابر الأسرة وسط حالة من الحزن بين الجميع وذلك عقب أداء صلاة الجنازة.

وأوضح الأهالي أن الفقيد كان يتمتع بحسن الخلق والسمعة الطيبة بين الجميع وكان يساعد جميع أهالي القرية.