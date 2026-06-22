إعدام نصف طن لحوم غير صالحة للاستهلاك في المنوفية

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا في محافظة المنوفية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بشبين الكوم حملة رقابية نوعية.

وأسفرت الحملة عن إعدام 500 كيلوجرام من اللحوم التي ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

​جاء تنفيذ هذا الإجراء القانوني الصارم تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية وبناءً على القرار القضائي الصادر في القضية رقم 2058 لسنة 2026 جنح تلا الذي أمر فيه وكيل النيابة العامة بضرورة إعدام اللحوم المضبوطة لكونها غير صالحة للاستهلاك وذلك بعد التأكد من مخالفتها للمواصفات الصحية.

و​تمت عملية الإعدام بطريقة آمنة بيئياً تحت إشراف لجنة رفيعة المستوى ضمت قيادات تنفيذية ورقابية وذلك لضمان التخلص الكامل من الكميات المضبوطة ومنع تداولها في الأسواق.

حضر التنفيذ محمد عمران رئيس مدينة تلا ومحمد شديد نائب رئيس المركز وإبراهيم علام مدير إدارة تحسين البيئة كما شاركت مديرية الطب البيطري بالمنوفية ومفتش هيئة سلامة الغذاء بالمنوفية.

​وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على التزام أجهزة الدولة بتنفيذ قرارات النيابة العامة بكل دقة واستمراراً للحملات التفتيشية المشددة على الأسواق لضبط المخالفين وضمان سلامة الغذاء المقدم للمواطنين.

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