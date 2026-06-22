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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الانتهاء من إصلاح كسر مفاجئ بخط طرد صرف صحي في المنوفية

إصلاح خط الطرد
إصلاح خط الطرد
مروة فاضل

أعلن المهندس رشدى السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية الانتهاء من أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط طرد الصرف الصحي قطر 400 مم GRP الخاص بمحطة الرفع الرئيسية بقرية بتبس التابعة لمركز شبين الكوم.

 وذلك في إطار حرص الشركة على سرعة الاستجابة للأعطال الطارئة وضمان استمرارية تقديم خدمات الصرف الصحي للمواطنين.

وأوضح، رئيس الشركة أنه فور ورود البلاغ تم الدفع بفرق الصيانة الفنية والمعدات اللازمة لإصلاح العطل، واتخاذ جميع الإجراءات الفنية المطلوبة للانتهاء من أعمال الإصلاح في أقل وقت ممكن.

وأكد، أن أعمال الإصلاح تمت وفقًا للمعايير الفنية المعتمدة، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على العاملين والمواطنين، مشيرًا إلى إعادة تشغيل الخط وانتظام العمل بمحطة الرفع بكامل طاقتها التشغيلية بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وأوضح ، ان الشركة تسعي إلى تحسين الخدمات التى تقدمها فى إطار توجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية والمهندس مصطفي الشيمي القائم بأعمال رئيس الشركة القابضة ، واهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية برفع كفاءة القطاع ، وتأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى واصلاح الأعطال فى أسرع وقت لضمان استدامة الخدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى الأداء .

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