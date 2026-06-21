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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مياه المنوفية: جهود مكثفة لتأمين خدمات المياه والصرف الصحي خلال امتحانات الثانوية

شركة مياه الشرب والصرف الصحي
شركة مياه الشرب والصرف الصحي
مروة فاضل

كثفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية جهودها لمتابعة وتأمين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة .

وأوضح، المهندس رشدى السيد عمر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن  الإجراءات شملت تنفيذ حملات مرور ميدانية على لجان الامتحانات للتأكد من انتظام وصول مياه الشرب بصورة مستمرة، ومراجعة كفاءة شبكات المياه والصرف الصحي بالمناطق المحيطة باللجان، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الفروع والمحطات التابعة للشركة طوال فترة الامتحانات.

وأكد رئيس الشركة استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة والتنسيق الكامل بين القطاعات المختلفة لضمان استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم في دعم العملية التعليمية وتوفير سبل الراحة للطلاب والمراقبين وأولياء الأمور خلال فترة الامتحانات.

محافظة المنوفية المنوفية امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة شركة مياه الشرب

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