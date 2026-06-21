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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في أول أيام امتحانات الثانوية العامة.. محافظ المنوفية يتفقد عددا من اللجان

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

في أول أيام امتحانات الثانوية العامة ، أجرى اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية جولة تفقدية لعدد من لجان الامتحانات لمتابعة الحالة العامة والاطمئنان على انتظام سير العملية الامتحانية والوقوف علي مدي الإنضباط لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب ، رافقه الاستاذ هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ،  نهي حبيب مدير إدارة شبين الكوم التعليمية ،  سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم .

 تفقد محافظ المنوفية اللجان الامتحانية  بمدارس الشهيد أحمد عبد الرحيم السرسي ( الثانوية القديمة بنات ) ، الإعدادية الثانوية الرياضية بنات ، واطمئن علي انتظام أعمال الامتحانات وتوافر كافة التجهيزات اللازمة وتطبيق الإجراءات التنظيمية داخل اللجان ، ووجه المحافظ بتوفير الأجواء المناسبة للطلاب بما يساعدهم علي تأدية الأمتحانات بسهولة ويسر  .

ويؤدي الطلاب اليوم إمتحان مادة التربية الدينية ( فترة أولي ) ومادة التربية والوطنية ( فترة ثانية ) .

وخلال تفقده ، أكد محافظ المنوفية على وكيل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق الكامل كافة الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تواجه سير الامتحانات، مشدداً على أهمية الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة للعمل داخل اللجان وتحقيق الانضباط الكامل ، وموجهاً رؤساء الوحدات المحلية كل في نطاقه برفع درجة الاستعداد القصوى بمحيط اللجان والتعامل الفوري مع أي إشغالات وتكثيف أعمال النظافة وتحسين البيئة المحيطة بالمدارس .

 أشار محافظ المنوفية إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية والإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أي معوقات والعمل على حلها ، لافتاً إلى أن نجاح عملية الامتحانات يمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود كافة الجهات المعنية.

جدير بالذكر  أنه قد تم تجهيز ١٠٤ لجنة لاستقبال 46 ألف و 818 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية لأداء إمتحانات الثانوية العامة بنطاق  المحافظة .

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