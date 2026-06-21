انطلاق أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2026 بالمنوفية.. 46 ألف طالب يؤدون مادتي التربية الدينية والوطنية

انطلقت اليوم أول أيام امتحانات الثانوية العامة في محافظة المنوفية وسط استعدادات أمنية مكثفة.

حيث توافد الطلاب منذ الصباح بصحبة اولياء أمورهم لاداء اول أيام امتحانات الثانوية العامة وهي مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وقال هاني عنتر مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية أنه تم الانتهاء من تجهيز 104 لجنة لاستقبال 46 ألف و 818 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة ، مشيراً إلى تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية متصلة بغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لرصد ومتابعة أي تجاوزات أو معوقات باللجان لحلها فورا وتلقي أية شكاوي.

وأكد أنه تم التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لتأمين مقرات اللجان الإمتحانية وأماكن حفظ أوراق الأسئلة ، والتأكد من توافر كافة التجهيزات ووسائل الحماية المدنية وتنظيم مسارات دخول وخروج الطلاب بالمدارس ، والتنبيه بعدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول لمقر اللجان وحظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان والتصدي لحالات الغش والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام انضباط سير العملية الامتحانية .