قبل انطلاق مارثون الثانوية العامة.. محافظ المنوفية يتفقد الجاهزية الكاملة لعدد من اللجان

تفقد صباح اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ،جاهزية استراحات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة بنطاق المحافظة، والمقرر انطلاقها غداً الأحد 21 يونيو 2026، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير مناخ ملائم وهادئ لكافة المشاركين في المنظومة التعليمية وتوفير كافة سبل الأمان والراحة لهم.

جاء ذلك بحضور حسن الشامي وكيل مديرية التربية والتعليم ، نهى حبيب مدير عام إدارة شبين الكوم التعليمية ، سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم.

حيث تفقد محافظ المنوفية، مدارس الشهيد عبد الرحمن حسن الديب ( الأحمدية سابقاً ) ، السيدة خديجة الابتدائية بنطاق حي غرب شبين الكوم، واطمأن بنفسه على التجهيزات الكاملة بالاستراحات، موجهاً بضرورة توفير كافة سبل الراحة والأمان والمناخ الملائم للمراقبين والملاحظين طوال فترة إقامتهم ، بما يضمن لهم الاستقرار الكامل تزامناً مع انطلاق ماراثون الامتحانات.

وشملت الجولة ، تفقد المحافظ لعدد من لجان مدارس المساعي المشكورة ، الثانوية العسكرية بنين ، للوقوف على التجهيزات النهائية والتأكد من مدى جاهزيتها لإستقبال الطلاب وتوفير أقصى درجات الراحة وسبل الأمان خلال فترة الامتحانات ، مشدداً على تضافر الجهود بين كافة الاجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية والتعامل الفوري مع أي معوقات وتقديم الدعم اللوجيستي وتسخير كافة الامكانيات والتواجد الميداني والمتابعة اللحظية لرؤساء الوحدات المحلية وتحسين مستوى النظافة العامة ومنع الاشغالات بمحيط اللجان لضمان سير الامتحانات بالشكل الأمثل.

وأكد محافظ المنوفية ، على متابعته الشخصية لأعمال امتحانات الشهادة الثانوية بالإضافة إلى انعقاد دائم لغرفة العمليات المركزية بمركز شبكة سيطرة الشبكة الوطنية بالديوان العام وربطها بالغرفة الرئيسية بمديرية التربية والتعليم للتعامل اللحظي مع أي معوقات والعمل على حلها ، لافتاً إلى أن نجاح عملية الامتحانات يمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود كافة الجهات المعنية

جدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالمنوفية قد أنهت استعدادها من تجهيز ١٠٤ لجنة لاستقبال 46 ألف و 818 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.