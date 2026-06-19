محافظ المنوفية: تحرير 107 محاضر تموينية للمخابز والأسواق خلال يوم

أكد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التموينية المشددة علي الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط الأسعار وحماية المستهلك وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات ، لافتًا إلي أنه تم اليوم الجمعة تحرير 107 محضر تمويني خلال الحملات التفتيشية التي شنتها الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية لضبط حركة الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقد أشار وكيل وزارة التموين إلى أن تم تحرير 66 محضر مخالفات للمخابز لوجود تلاعب نقص وزن وعدم نظافة وعدم إلتزام بالمواصفات و41 محضر أسواق لعدم الأعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

وشدد محافظ المنوفية بعدم التهاون مع أي مخالفات تتعلق برغيف الخبز و اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد كل من تسول له نفسه بالتلاعب بالخبز المدعم مؤكداً على استمرار الجولات بشكل مفاجئ على المخابز البلدية لضبط المتلاعبين بالدعم وإحكام السيطرة على الأسواق ، تحقيقا للصالح العام.