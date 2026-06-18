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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

كانت خارجة على أكل عيشها.. قصة مأساوية لأم مع أطفالها لقوا مصرعهم في حادث بالمنوفية

أسرة المجني عليها
أسرة المجني عليها
مروة فاضل

سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية ابنهس بمركز قويسنا في محافظة المنوفية عقب مصرع سيدة وأطفالها الاثنين في حادث تصادم علي الطريق الزراعي السريع القاهرة الإسكندرية. 

البداية عندما خرجت السيدة فاتن وأطفالها الاثنين لبيع الجبن في السوق مستقلين توك توك يقوده نجلها الصغير ومعها نجلها الأخير وابنتيها البنات. 

واثناء سيرهم علي الطريق عادت سيارة نصف نقل جامبو الي الخلف لتدهس التوكتوك بمن فيه أم وأطفالها الأربعة. 

هرول الجميع ليبحت عن المصابين ونزل سائق السيارة الجامبو ليجد أنه دهس التوكتوك وتوفت الام فاتن فريد جودة 39 سنة وابناءها يوسف أشرف 12 سنة وشقيقه فريد 7 سنوات بينما أصيبت ابنتاها جودي 8 سنوات وجني 7 سنوات. 

وتم نقل الجثامين والمصابين إلي مستشفى قويسنا العام وسط حالة من الحزن بين الجميع.

وينتظر الأهالي وصول الجثامين لتشييعهم إلي مثواهم الأخير في مقابر الأسرة بالقرية وسط حالة من الحزن بين الجميع. 

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة قويسنا بحادث تصادم ومصابين ومتوفيين علي الطريق الزراعي السريع أمام قرية كفر ابنهس. 

بالانتقال تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتوك توك اثناء وقوف التوكتوك عادت عليه السيارة مما أدى إلى دهس التوكتوك بمستقليه. 

وتبين مصرع أم وأبنائها وهم فاتن فريد 38 سنة ونجليها يوسف أشرف 12 سنة والذي كان يقود التوكتوك وقت وقوع الحادث وفريد أشرف 7 سنوات فيما أُصيبت بناتها جنى أشرف 8 سنوات وجودي أشرف 4 سنوات.

فيما تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى قويسنا وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

محافظة المنوفية المنوفية أخبار محافظة المنوفية حادث قويسنا

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