محافظ المنوفية يفحص عددًا من الشكاوى والطلبات ويوجه المختصين بالتواصل الفعال وحل شكاوي المواطنين|صور



واصل اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية سلسلة لقاءاته الدورية بالمواطنين بمكتبه بالديوان العام ، للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لها بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، جاء ذلك بحضور الدكتور سمير كرم مدير مديرية الشباب والرياضة ، الأستاذ حسن بدر وكيل المديرية للشباب ، عدد من مديري الإدارات المعنية بالديوان العام.



وفي مستهل اللقاء ، إستمع محافظ المنوفية لشكوي مواطن مسن بناحية بركة السبع ، موجهاً رئيس المدينة بفحصها وحلها فوراً وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة حيالها ، مما يعكس حرص المحافظ وإهتمامه بتلبية مطالب المواطنين و التواصل المباشر معهم لتحقيق رضاهم ، كما إستمع المحافظ لشكوي مواطنة بناحية حي غرب شبين الكوم ، بشأن تضررها من إجراءات التقسيم والتراخيص المتعلقة بقطعة أرض خاصة بها ، موجهاً المستشار الهندسي بالمحافظة ببحث كافة المستندات والإجراءات المتعلقة بتلك الشكوي وإعداد تقرير مفصل بنتائج الفحص والموقف خلال إسبوعين ، وذلك لإتخاذ اللازم حرصاً علي حقوق المواطنين وتحقيقاً للصالح العام.

كما كلف محافظ المنوفية بإعداد خطاب لوزير الزراعة بشأن الفتوي والإفادة في شكوي مواطن بناحية أشمون يلتمس الموافقة علي تغيير النشاط التجاري للمنزل الخاص به وتحويله إلي سكني ، لبيان مدي إمكانية ذلك وفقاً للوائح والقوانين ، كما وجه المحافظ مدير مديرية الأوقاف ببحث طلب مواطن بناحية طه شبرا بقويسنا يلتمس تغيير اللجنة المشكلة لإدارة مسجد بالقرية خلال إسبوع والعرض عليه لإتخاذ اللازم.

وفي نهاية اللقاء ، التقي المحافظ بعدد من الرياضيين من ذوي الهمم من أبناء المحافظة أصحاب الإنجازات والبطولات الرياضية المشرفة ، وناقش معهم عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاع الشباب الرياضة وآليات الخدمات والبرامج المقدمة لهم ، وقدم الرياضيون للمحافظ التهنئة له بمناسبة العيد القومي للمحافظة و درعاً تذكارياً تقديراً لجهوده المخلصة ودعمه المستمر لهم ولقطاع الشباب الرياضة بالمنوفية ، فيما حرص المحافظ علي إلتقاط الصور التذكارية معهم.



وأكد محافظ المنوفية على أن رضا المواطن أولوية أولى على رأس منظومة الجهاز الإداري للمحافظة كونه ركيزة أساسية في عملية البناء والتنمية ، مؤكداً على استمرار تنظيم اللقاءات بالمواطنين بشكل دوري وتفعيل الشراكة معهم وتعزيز ثقتهم من خلال الاستجابة للشكاوى والطلبات المتنوعة لتعزيز جودة الخدمات لأهالي المحافظة.