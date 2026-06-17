أسرتها انهارت.. الحكم على المتهم بإنهاء حياة عروس المنوفية بالسجن 15عاما

قضت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية بمعاقبة الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته عروس المنوفية “كريمة” بالسجن 15 عاما.

وانهارت أسرة المجني عليها أمام محكمة شبين الكوم بعد إصدار المحكمة لقرارها.

وتعود أحداث القضية إلى تلقي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مركز شرطة قويسنا، بقيام زوج بإنهاء حياة زوجته بقرية ميت بره التابعة للمركز، وبالانتقال تبين قيام شاب بقتل زوجته بعد 4 أشهر من الزواج.

وانتقلت قيادات المباحث والشرطة لمتابعة الحادث وكشف تفاصيل الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.