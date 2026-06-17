محافظ المنوفية يحيل 3 وقائع فساد وشبهة تزوير بقويسنا وأشمون للنيابة العامة

أحال اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ثلاث وقائع فساد جديدة و شبهة تزوير للنيابة العامة لإعمال شئونها ، وذلك عقب رصد مخالفات جسيمة تتعلق بعدم تنفيذ الإزالات الفورية لعدد من المتغيرات المكانية ، فضلاً عن اكتشاف واقعة تلاعب وتزوير في مستندات ملف تصالح علي مخالفات البناء ، جاء ذلك بناءً علي مذكرات الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا ، وإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ، إدارة البنية المعلوماتية المكانية والإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام .

حيث تبين من خلال التحقيقات والفحص وجود واقعة شبهة تزوير وتلاعب في مستندات رسمية بملف تصالح علي مخالفات البناء لمواطن من ناحية كفر طه شبرا بقويسنا لإثبات بيانات غير صحيحة رغم مخالفة ذلك للحقيقة بهدف إدخال الغش والتدليس علي المختصين بهذا الشأن ، وبناءً عليه قرر المحافظ إحالة الواقعة للنيابة العامة ووقف ملف التصالح المذكور لحين الإنتهاء من التحقيقات .

وفي وقائع أخرى ، وعقب فحص ومراجعة تقرير موقف المتغيرات الغير قانونية الحديثة بنطاق مركز أشمون ، تبين من خلال التحقيقات تقصير عدد من المختصين في أداء مهام واجبهم الوظيفي وذلك لتنفيذ إزالة جزئية لعدد من المباني المخالفة بشوشاي والتوقيع علي محاضر تشير إلى تنفيذ الإزالة الكلية بالمخالفة لحقيقة الواقع علي الطبيعة ، وكذا عدم تنفيذ الإزالات الفورية في المهد لعدد من المتغيرات الحديثة بسمادون وتحرير محاضر تعذر إزالتها كونها مأهولة بالسكان وذلك بالمخالفة لحقيقة الواقع علي الطبيعة بما يشير إلى وجود شبهة تواطؤ وتحقيق مصالح خاصة .

هذا وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المتابعة الدورية ومواصلة أعمال الفحص والمراجعة الدورية لملفات التصالح علي مخالفات البناء وتقارير منظومة المتغيرات المكانية واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة تجاه أي مخالفة يتم رصدها لضمان الحفاظ على حقوق الدولة ، مؤكداً حرصه علي إنفاذ القانون بكل حزم ومحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بالمحررات الرسمية واتخاذ الإجراءات الرادعة بما يحقق الانضباط ويعزز من كفاءة منظومة العمل الحكومي .