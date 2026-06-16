محافظ المنوفية يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة لبحث أوجه التعاون المشترك

استقبل اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، المستشار حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، والوفد المرافق له، بمكتبه بالديوان العام، وذلك على هامش زيارة تفقدية لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية للمقر الجديد للهيئة بنطاق حي شرق شبين الكوم.

يأتي ذلك في إطار توجهات الدولة نحو تطوير منظومة العدالة والتحول الرقمي وتعزيز الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين.

ورحب محافظ المنوفية برئيس الهيئة والوفد المرافق، مؤكداً حرص المحافظة على تقديم جميع أوجه الدعم والتعاون مع مختلف الجهات القضائية بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق العدالة الناجزة وتيسير حصول المواطنين على حقوقهم في إطار من سيادة القانون، مشيداً بالدور الوطني الذي تقوم به هيئة قضايا الدولة في حماية المال العام وصون حقوق الدولة، مثمناً جهود وزارة العدل في التوسع بإنشاء وتطوير المنشآت القضائية الحديثة بما يواكب خطط الدولة للتطوير المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أعرب المستشار حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، عن خالص شكره وتقديره لمحافظ المنوفية على حفاوة الاستقبال والتعاون المثمر وجهوده الداعمه لتسريع وتيرة العمل بالمقر الجديد، مشيداً بما تشهده المحافظة من جهود تنموية ومشروعات خدمية تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين بما يدعم تحقيق الصالح العام.

هذا وقد شهد اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما أهدى رئيس هيئة قضايا الدولة لمحافظ المنوفية كتيبا عن إنجازات الهيئة، وتم تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين تقديراً لجهود التعاون.

وعقب الاستقبال، تفقد محافظ المنوفية ورئيس هيئة قضايا الدولة مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء المقر الجديد للهيئة، حيث تم افتتاح المرحلة الأولى للأعمال الإنشائية، وتابعا نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز على أرض الواقع وفق أعلى معايير الجودة، بما يساهم في توفير بيئة عمل متطورة تدعم أداء المنظومة القضائية وترتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.