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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المنوفية تحتفل بالعيد القومي.. 910 مليون جنيه جملة استثمارات بمياه الشرب والصرف الصحي

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنوفية جهودها المكثفة للارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وعلى رأسها مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي التي تمثل أحد أهم محاور التنمية بهدف التوسع في تغطية القرى والمناطق المحرومة للمساهمة  في تحسين البيئة وتحقيق التنمية المستدامة .

وأكد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية أن حجم استثمارات المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بخطة 2025/2026 بلغ     910  مليون جنيه ، تنوعت ما بين إنشاء وإستكمال وتنفيذ توسعات لمحطات مياه الشرب ، وكذا إنشاء محطات رفع رئيسية وفرعية وخطوط طرد وشبكات انحدار ومحطات معالجة الصرف الصحي بنطاق المحافظة .

من أهم المشروعات الجاهزة للإفتتاح ودخولها الخدمة: محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالكمايشة بسعة 4000/6000م3/ يوم “ مشروعات الميجا  بتلا ، مشروع صرف صحي البندارية “ مشروعات الميجا  بتلا ”، محطة معالجة مياه الصرف الصحي صفط جدام بسعة 4000/6000م3/ يوم “ مشروعات الميجا  بتلا ”، مشروع صرف صحي صفط جدام “ مشروعات الميجا  بتلا ” ٫ محطة رفع صرف صحي طوخ دلكا بتلا ، مشروع صرف صحي بشبرابتوش “ مشروعات الميجا  بتلا ” ٫ مشروع صرف صحي كوم مازن  بتلا٫ محطة رفع صرف صحي طوخ طنبشا ببركة السبع “ مشروعات الخطة الإستثمارية ”٫ محطة رفع وشبكات إنحدار دكما بشبين الكوم “ مشروعات الخطة الإستثمارية ”٫ محطة صرف صحي منيل جويدة " حياة كريمة " بأشمون ٫ محطة صرف صحي شنواي " حياة كريمة " ، بأشمون ٫ محطة صرف صحي قورص  " حياة كريمة " ، بأشمون ٫ محطة صرف صحى كفر الفرعونية " حياة كريمة بأشمون٫ محطة صرف صحي كفر دنشواي " حياة كريمة " ، بالشهداء ٫ محطة صرف صحى دنشواى" حياة كريمة بالشهداء ".

ومن أهم المشروعات قطاعى مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها توسعات محطة مياه شبين الكوم ( مرحلة ثالثة ) وخطوط المياه والخزانات العالية بطاقة 34 ألف م3 / يوم ٫ إنشاء محطة مياه بركة السبع بطاقة 102 ألف م3 / يوم ٫ إستكمال مشروعات مياه الشرب لمحطات ( شبكات مياه الباجور ، الحامول بطاق 51 ألف م3 / يوم  ) ضمن " حياة كريمة 2 " ٫ إنشاء محطات معالجة ( بهناي بطاقة 10 آلاف م3 / يوم ، كفر الخضرة بطاقة 12 ألف م3 / يوم ، كوم الضبع بطاقة 4 آلاف م3 / يوم ) بمركز الباجور  ضمن " حياة كريمة 2 " ت٫ وسعات صرف صحي بركة السبع بطاقة 12 ألف م3 / يوم ( محطة معالجة ثنائية ) ، صرف صحي قري ( أبخاص ، الخضرة ، المقاطع ، ابشيش ، أبو سنيطة ، بي العرب ، تلوانة ، سبك الضحاك ، سمان ، سنجلف ، فيشا الصغري ، قلتي الكبري ، كفر الباجور ، كفر الغنامية ، سنجلف الجديد ، سنجلف القديم ، كفر مناوهلة ، مشيرف ، مناوهلة ، مسجد الخضر ، ميت البيضا ) بمركز الباجور ضمن " حياة كريمة 2 " ٫ صرف صحي قري ( بني غريان ، شمنديل ، قويسنا البلد ، كفر عبده ، وهب ، كفر ميت العبسي ، أبو الحسن ، كفور الرمل ، مصطاي ، منشأة العرب " ميت بره " ، أبو شيخة ، ميت العبسي ، ميت سراج ) مركز قويسنا  ضمن " حياة كريمة 2 " ٫ صرف صحي قري ( الكوم الأحمر ، بهواش ، تتا ، غمرين ، منشأة سلطان ، دبركي ،  جزي ، شبرابلولة ، شبشير طملاي ، صنصفط ، طملاي ، كفر السنابسة ، كفر العامرة ، كفر بلمشط ، كفر أبشيش ، كفر رماح ، كفر شبرابلولة ، ميت ربيعة ) بمركز منوف ضمن “ حياة كريمة 2”٫ أستكمال مشروعات الصرف الصحي للمرحلة الأولي من مبادرة حياة كريمة ٫ إنشاء صرف صحي كفر ربيع بطاقة 5 آلاف م3 / يوم بمركز تلا ( محطة معالجة ثنائية ، شبكة إنحدار ، خط طرد ) ٫ إنشاء صرف صحي الخطاطبة وكفر داوود بطاقة 20 ألف م3 / يوم بمركز السادات ( محطة معالجة ثلاثية ، محطات رفع ، شبكات إنحدار ، خطوط طرد ) .

وأكد محافظ المنوفية أن ما تشهده المحافظة من مشروعات وإنجازات في قطاع الصرف الصحي يعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين، مشددًا على استمرار العمل بوتيرة متسارعة لاستكمال كافة المشروعات الجارية وتحقيق أقصى استفادة منها، مضيفاً  إن العيد القومي للمحافظة ليس مجرد مناسبة للاحتفال بل هو فرصة لتجديد العزم على مواصلة البناء والتنمية ، وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة، إيمانًا بأن المواطن هو محور التنمية وغايتها، وأن ما تحقق من إنجازات اليوم هو خطوة جديدة نحو مستقبل أكثر إشراقًا لأجيالنا القادمة .

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